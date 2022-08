Marianne und Michael feiern Comeback bei „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross

Ankündigung ihres Comebacks: Marianne & Michael melden sich zunächst bei „Immer wieder Sonntags“ mit Stefan Mross zurück. Die Stars sind daraufhin bei „Riverboat“ zu Gast.

Baldham – Sie melden sich zurück: Das musikalische Schlager-Duo Marianne & Michael, das aus dem Ehepaar Marianne Hartl und Adolf Michael Hartl besteht, wird ein Comeback feiern. Nachdem der Sänger der Band im Frühjahr einen Schlaganfall erlitten hatte und sogar in ein künstliches Koma versetzt werden musste, geht es dem Star mittlerweile wieder so gut, dass wieder eine gemeinsame Performance mit seiner Partnerin möglich ist.



Berichten von „Schlagerprofis.de“ zufolge können sich die Fans der „Die Zeit der Gummibärchen“-Hitmacher auf zwei kommende Auftritte ihrer Idole freuen. Bei den bevorstehenden Shows handelt es sich um „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross (46) und um die Talkshow „Riverboat“. Der erste Halt bei dem TV-Comeback wird der 4. September sein, bei dem Mross der Musikgruppe für den besonderen Anlass die Bühne überlassen wird.

Das beliebte Volksmusik-Duo wird zudem in der Talkshow „Riverboat“ zu bewundern sein, in der die Schlagerstars am 24. September auftreten sollen. Die Anhänger der Eheleute können sich auch auf eine bevorstehende Tournee der Band freuen, die für Ende des Jahres geplant ist. Wir sind begeistert über die guten Nachrichten des verbesserten Gesundheitszustands von Michael, der sich erfolgreich ins Leben zurückkämpfen konnte!