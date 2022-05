Mit Matthias Reim auf Tour: Sohn Julian als Special-Guest dabei - „Singe ein Duett“

Von: Jennifer Kuhn

Julian Reim wird mit seinem Vater Matthias Reim auf Tour gehen © Screenshot/instagram.com/julianreim_official

Im Juni wird Musiker Matthias Reim wieder auf Tour gehen. Doch diesmal können seine Fans einen weiteren Gast bei seinen Konzerten erwarten. Sein Sohn Julian wird ebenfalls mit von der Partie sein.

München - Seine Songs sind echte Klassiker. Von „Verdammt ich lieb dich“ bis hin zu „Nicht verdient“ - Matthias Reim wird mit seinen alten und neuen Songs ab Juni wieder auf Tour gehen. Nun durfte auch sein Sohn Julian Reim verkünden, dass er seinen Vater auf den Konzerten musikalisch unterstützen wird.

„So stolz auf dich“: Christin Stark feiert Julian Reim Album-Release mit emotionalen Zeilen

Dass Julian Reim ebenfalls Musik im Blut hat, dürfte verständlich sein. Schließlich gehört sein Vater zu den größten und erfolgreichsten Musikern in Deutschland. Der 26-Jährige feierte am 06. Mai seinen ersten Album-Release „In meinem Kopf“.

Auch Sängerin und Frau seines Vaters Christin Stark ist großer Fan seines Albums und beglückwünschte ihn zu seinen Songs und den emotionalen Lyrics auf Instagram: „Jeder einzelne Song stammt aus seiner Feder, aus seinem Kopf! Klar, dass das Album auch so heißen muss“, so die „Spinnst du“-Interpretin.

Mit Matthias Reim auf Tour: Sohn Julian als Special-Guest dabei - „Singen ein Duett“

In seiner Instagram-Story bestätigte der 26-Jährige, dass er auf der Tour seines Vaters dabei sein wird: „Falls ich es vergessen habe zu erwähnen, ich bin mit Euphorie dabei und singe eventuell noch ein Duett mit Matthias. Also das wird sehr, sehr spannend! Ich bin jetzt drei Wochen nur unterwegs und ich werde mein schönes Zuhause vermissen!“ Los geht es am 02. Juni in Gifhorn.

Doch nicht nur sein Vater ist stolz auf seinen Sohn - auch Julian selbst kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Diesmal geht es aber um die Tochter des „Verdammt ich lieb dich“-Musikers. Vor wenigen Wochen wurde Matthias Reim zum siebten Mal Vater - „Wir lieben die Kleine abgöttisch!”, schwärmte Julian Reim von seiner Halbschwester Zoe.