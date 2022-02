Schlagerstar Michelle muss für „Let‘s Dance“ richtig leiden: „Füße tun saumäßig weh“

Von: Jonas Erbas

Für Michelle stand am Dienstag (15. Februar) nicht nur ihr 50. Geburtstag, sondern auch Proben für den großen „Let‘s Dance“-Auftakt am Freitag (18. Februar) an. Via Instagram berichtete die Schlagersängerin am Abend, wie die Vorbereitungen für die RTL-Tanzshow liefen.

Köln - Große Freude bei Michelle (50; alle Neuigkeiten zur Schlagersängerin auf der Themenseite): Die blonde Schlagersängerin begeht in diesem Jahr nicht nur ein neues Lebensjahrzehnt, sondern darf ab Freitag (18. Februar) als eine von 14. prominenten „Let‘s Dance“-Kandidaten zeigen, dass sie auch als Tänzerin eine gute Figur abgibt. Um in der RTL-Sendung die Jury um Joachim Llambi (57) zu überzeugen, geht die Musikerin bis an die Schmerzgrenze – und das sogar an ihrem 50. Geburtstag (15. Februar), wie tz.de berichtet.

Michelle (eigentlich: Tanja Gisela Hewer) Schlagersängerin Kinder Drei Töchter, u.a. Marie Reim (* 2000) Geboren 15. Februar 1972 in Villingen-Schwenningen Erfolgreichster Hit Idiot (mit Matthias Reim; über 150.000 Verkäufe)

Michelle feiert nach „Let‘s Dance“-Proben Geburtstagsparty – Schlagerstar strahlt übers ganze Gesicht

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen: Obwohl Michelle am Dienstag fleißig für ihren „Let‘s Dance“-Auftakt (diese Stars saßen bereits in der Jury) probte, blieb am Abend noch genug Zeit, ihren 50. Geburtstag ausgiebig zu feiern – und das in bester Gesellschaft!

Auf Instagram hielt die Jubilarin die Festivitäten fest, postete unter anderem ein Video von ihrer riesengroßen, pinkfarbenen Geburtstagstorte und den zahlreichen Gästen, die für die Schlagersängerin ein lautes „Happy Birthday“ zum Besten gaben und sie anschließend bejubelten. „Ich bin hier wirklich mit meiner ganzen Familie, das erste Mal, sogar mein Papa ist gekommen“, freute sie sich über die Zusammenkunft.

„Meine Füße tun saumäßig weh, wir haben den ganzen Tag getanzt“, berichtet Michelle auf ihrer Geburtstagsparty von den „Let‘s Dance“-Proben – die Schmerzen lächelte sie dabei gekonnt weg © Screenshot/Instagram/Michelle

Michelle ist „der glücklichste Mensch der Welt“ – Schlagersängerin wird 50 Jahre alt

Zu der großen Geburtstagsparty waren neben Michelles Familie, darunter Tochter Marie Reim (21), die als Schlagersängerin inzwischen selbst in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter und ihres Vaters Matthias Reim (64) getreten ist, auch sämtliche Freundinnen der 50-Jährigen geladen. Die Festlichkeiten selbst fanden in einem festlich dekorierten Restaurant in Köln statt.

„Ich bin wirklich der glücklichste Mensch der Welt“, schwärmte Michelle, die auch von ihren Fans zahlreiche Glückwünsche über die sozialen Netzwerke erhalten hatte. Die 50-Jährige präsentierte sich in Feierlaune, obwohl sie einen anstrengenden Tag am „Let‘s Dance“-Set hinter sich hatte, wie sie in ihrer Instagram-Story berichtete.

Michelle trägt von „Let‘s Dance“-Proben Blessuren davon – und gerät dennoch ins Schwärmen

„Meine Füße tun saumäßig weh, wir haben den ganzen Tag getanzt, aber es war richtig geil“, gab Michelle einen Einblick in die Proben zur RTL-Tanzshow (alle Teilnehmer aus den bisherigen Staffeln im Überblick). Die machten sich bei der Schlager-Schönheit zwar körperlich bemerkbar, konnten ihre Laune allerdings nicht trüben – und das, obwohl die 50-Jährige am Tag nach ihrer Geburtstagsfeier schon wieder bei „Let‘s Dance“ ran musste.

Von der Partynacht ließ sie sich dabei nichts anmerken: „Einen wunderschönen, guten Morgen – ich bin 50!“, trällerte die „Nicht verdient“-Interpretin gut gelaunt in ihr Smartphone und dankte ihren Liebsten für „den schönsten Tag in [ihrem] Leben“. Ihre gestrigen Schmerzen seien indes „schon wieder vorbei“. Körperlich scheint sich für die Musikerin trotz des neuen Lebensjahrs nicht viel verändert zu haben – sie wirkt immer noch topfit!

Angst vor emotionaler Nähe: Michelle verrät größte Sorge vor „Let‘s Dance“

Am Freitag (18. Februar) geht es für Michelle und 13 andere Promis bei „Let‘s Dance“ endlich richtig los. Doch vorab äußerte die Schlagersängerin erste Bedenken: Sie habe Angst vor emotionaler Nähe, was ihren Tanzpartner angehe, verriet sie jüngst.

