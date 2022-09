„Muss die Sprache korrigieren“: Roland Kaiser hat eine klare Meinung übers Gendern

Roland Kaiser will nicht „sturköpfig und starr“ werden und ist deswegen fürs Gendern offen. Mit dieser Aussage überrascht der Schlagerstar nun. Er spricht sich dafür aus, die deutsche Sprache zu „korrigieren“.

Dresden - Sternchen, Doppelpunkt, Binnen-I: Gendern oder nicht? Das Thema beschäftigt seit Jahren nicht nur den Stammtisch im Wirtshaus um die Ecke, sondern auch die Politik. Dabei sind sich die Deutschen nicht wirklich einig und diskutierten hitzig. Nun mischt sich auch Schlager-Star Roland Kaiser ein und überrascht mit einer doch sehr modernen Haltung.

Während viele seiner berühmten Kollegen öffentlich gegen das Gendern schimpfen, es sogar wie Didi Hallervorden „Vergewaltigung der Sprache“ nennen, findet Roland Kaiser das Binnen-I recht sinnvoll. Im Interview mit t-online verrät der 70-Jährige jetzt, dass er dieses Bewusstsein von seinen Kindern habe: „Ich will nicht starrköpfig und stur werden. Durch den Diskurs mit meinen Kindern bleibe ich neugierig und jung“.

„In der sprachlichen Entwicklung steckt eine Menge Toleranz und Reflexion. Man muss die Sprache korrigieren“, so Roland Kaiser weiter. „Manche Begriffe und Redewendungen sind Hunderte von Jahren alt. Das ist nicht immer zeitgemäß“, merkt der Schlagersänger an. „In der Sprache entwickelt sich ein neues Bewusstsein, und wir müssen uns dieser Entwicklung stellen“.

Die Mehrheit der Deutschen lehnt Gendern ab

„Sprache schafft Wirklichkeit“, so das XY. Wer sprachlich unterrepräsentiert ist, verliert an Bedeutung. Deswegen sei eine gendergerechte Sprache wichtig. Trotzdem lehnen rund zwei Drittel der wahlberechtigten Deutschen laut Meinungsumfragen das Gendern ab. Durch Gendern werde das Geschlecht überbetont, so ein Gegenargument. Dadurch könnten Unterschiede noch mehr in den Vordergrund treten.