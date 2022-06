Nach abgesagter Tour mit Matthias Reim: Christin Stark kündigt eigene Konzerte an

Eigentlich war Christin Stark mit Ehemann Matthias und ihrem Stiefsohn Julian Reim auf Tour, doch nach krankheitsbedingten Absagen kündigt die Schlagersängerin nun eigene Shows an (Fotomontage) © Instagram/Christin Stark & IMAGO/Future Image

Eigentlich wollte sie mit ihrem Ehemann Matthias Reim auf der Bühne stehen, doch krankheitsbedingt fielen bereits mehrere Konzerte ins Wasser. Jetzt gibt es aber wieder gute Neuigkeiten: Christin Stark geht bald alleine auf Tour.

Stockach – Zusammen mit ihrem Ehemann Matthias Reim (64) bildet Christin Stark (32) ein absolutes Power-Paar des deutschen Schlagers. Erst im März wurden die beiden Eltern der kleinen Zoe. Für Reim ist es bereits das siebte Kind, während seine Gattin zum ersten Mal Mutter wurde. Doch trotz des kleinen Babys im Haus hatten Matze und Christin eigentlich vor, zusammen auf Tour zu gehen. Doch vor einigen Tagen dann die traurige Nachricht: Aufgrund einer akuten Erkrankung muss der „Verdammt, ich lieb’ dich“-Interpret einige Shows mitten während Konzertreise absagen.

Christin Stark will sich ihre Bühnenauftritte davon jedoch nicht verderben lassen. Wie sie jetzt auf Instagram bekannt gab, wird sie im Oktober alleine auf Tour gehen. Sechs Auftritte sind derzeit angesetzt, die die junge Schlagersängerin quer durch die Clubs der Bundesrepublik führen werden. Am 15. Oktober beginnt die „Rock mein Herz“-Clubtour in Stuttgart. Über Köln, Leipzig, Dresden und Hamburg geht es dann zum Abschlussauftritt am 23. Oktober in Berlin. Da hat sich Christin Stark also so einiges vorgenommen!

Christin Stark verspricht „STARKe“ Unterhaltung bei ihren „Rock mein Herz“-Clubkonzerten

Wie Christin Stark auf Instagram mitteilt, arbeitet sie derzeit gemeinsam mit ihrer Band daran, die geplanten Performances für ihre Fans zu perfektionieren. In ihrem Beitrag steht zu lesen: „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren! Und meine Vorfreude, mit meiner eigenen Band für euch ein Konzert zu spielen, steigt bis ins Unermessliche.“ Vielleicht ist die Erkrankung ihres Ehemannes Matthias Reim also auch eine Chance für Christin, sich als sehenswerter Einzel-Act zu beweisen.

Voller Selbstbewusstsein rührt die Musikerin deshalb fleißig die Werbetrommel in den sozialen Netzwerken. Sie schreibt weiter: „STARKe Songs werden uns jeden Abend begleiten! STARKe Musiker ihr bestes geben! STARKe Bühnenshows erwarten euch!! Sichert euch ein Ticket und seid live dabei!“ Bei diesen Aussichten sollten Christin-Stark-Fans sich die Gigs also keinesfalls entgehen lassen!