Nach Festival-Flop: Michael Wendler fühlt sich von Ross Antony diskriminiert

Von: Melanie Habeck

Als Ross Antony erfuhr, dass Michael Wendler auf derselben Festivalbühne wie er stehen soll, sagte der Schlagerstar seinen Auftritt kurzerhand ab. Der Wendler findet dieses Verhalten inakzeptabel.

Florida – Michael Wendler (51) hat große Pläne für 2024: Nach einer vierjährigen Bühnenpause wollte er bei dem Festival „Schlager unter Palmen“ sein musikalisches Comeback feiern. Doch mittlerweile wurde das Event abgesagt. Der Veranstalter sah sich mit massiven Protesten konfrontiert, auch zahlreiche Schlagerkünstler wollten nicht gemeinsam mit dem umstrittenen Sänger auf einer Bühne stehen. So trat auch Ross Antony (49) von seinem Auftritt zurück – eine Entscheidung, die der Wendler nun scharf kritisiert.

Seitenhieb gegen Ross Antony: Michael Wendler schießt gegen seinen Schlagerkollegen

Auch, wenn mittlerweile feststeht, dass Michael Wendler 2024 trotzdem auf Tour gehen wird, ärgert er sich nach wie vor über die Absage von „Schlager unter Palmen“. Im Podcast „Die Wendlers“, den er gemeinsam mit seiner Ehefrau Laura (23) aufnimmt, schildert er seine Sicht der Dinge. Vor allem auf Schlager-Kollege Ross Antony ist der Sänger überhaupt nicht gut zu sprechen. „Stellt sich hin als jemand, der gegen Diskriminierung ist, aber diskriminiert mich“, rechnet er unverblümt mit dem ehemaligen Bro‘Sis-Star ab.

Nachdem Ross Antony erfahren hatte, dass auch Michael Wendler bei „Schlager unter Palmen“ dabei sein soll, cancelte er seinen Auftritt kurzerhand. Eine Entscheidung, die der Wahl-Amerikaner überhaupt nicht nachvollziehen kann. „Jeder Künstler hat da seinen eigenen Tag“, stellte der 50-Jährige klar. Seiner Aussage nach hätten die beiden Musiker überhaupt nicht gemeinsam auf der Bühne gestanden.

Michael Wendler: Wirbel um den Schlagerstar In den vergangenen Jahren polarisierte Michael Wendler immer wieder mit seinen Aussagen rund um die Coronapandemie und rutschte ins Verschwörungsmilieu ab. Es folgte eine Welle der Kritik an dem Schlagrstar und seinen teils abstrusen Äußerungen. Daraufhin verlor er nicht nur seinen Juryposten bei „Deutschland sucht den Superstar“, auch weitere Sender und Kooperationspartner distanzierten sich zunehmend von dem Sänger.

Im Schatten des Wendlers? Laura Müller weiß, warum viele Schlagerstars ihren Mann meiden

Michael Wendlers Frau Laura hat da eine ganz andere These, warum so viele Künstler das Festival absagten. Ihrer Meinung nach fürchteten sich die anderen Musiker davor, im Schatten des Wendlers zu stehen. „Ich persönlich denke mal, dass ganz, ganz viele Mitkünstler [...] schon wieder Panik bekommen, weil ich meine: Michael Wendler ist eine große Hausnummer, das muss man mal sagen. Wir haben hier ganz viele goldene Schallplatten an der Wand bei uns zu Hause“, erklärt die Mutter eines Sohnes.

Ross Antony wollte auf keinen Fall mit Michael Wendler auf derselben Bühne stehen: Der Sänger sagte seinen Auftritt bei „Schlager unter Palmen“ daher kurzerhand ab. Ein Verhalten, das der Wendler jetzt scharf kritisiert. © picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd & IMAGO / STAR-MEDIA

Doch das berühmte Paar spricht in seinem Podcast nicht nur über negative Schlagzeilen: In einer Folge erinnerten sich Michael Wendler und Laura Müller auch an ihre erste Hotelnacht. Verwendete Quellen: Podcast „Die Wendlers“