Schlager-Newcomer Max Weidner verrät: Florian Silbereisen ist ein „richtiges Schlitzohr“

Schlager-Newcomer Max Weidner verrät: Florian Silbereisen ist ein „richtiges Schlitzohr"

Schlagersänger Max Weidner kennt Florian Silbereisen schon sein halbes Leben lang. Nun verriet er, was ihm bereits sein Opa über Florian Silbereisen erzählt hat.

Der Schlagersänger Max Weidner (27) findet, dass Florian Silbereisen ein „richtiges Schlitzohr“ ist – das verriet er jetzt in einem Interview mit der österreichischen Tageszeitung „heute“. Der Newcomer ist in Bayern aufgewachsen und schon früh mit der Musik in Berührung gekommen. So trat er schon mit nur drei Jahren zusammen mit seinem Großvater und einem Mini-Akkordeon auf. Für seinen Hit „Herzilein“ wird er nun von seinen Fans gefeiert.

Doch nicht nur über seine eigene Karriere spricht er in dem Interview – Sondern auch über Schlagerstar Florian Silbereisen: „Mein Opa war mit dem Flo auf Tournee, damals sind sie noch in Kaufhäusern aufgetreten, haben dort Kassetten verkauft“. Das erste Mal persönlich hat Max Weidner ihn sogar gesehen, als er noch auf der Volksschule war.

Max Weidner über Schlager-Kollege Florian Silbereisen: „Ein richtiger Bazi, ein Lausbua“

Doch damit noch nicht alles. Max Weidner verrät: „Der Flo ist tatsächlich einer der nettesten Kollegen, die ich bislang kennengelernt habe. Aber er hat‘s schon auch faustdick hinter den Ohren.“ Wie genau das aussehen kann, erzählt er prompt: „Er war schon sehr frech. Mein Opa hat z.B. erzählt, dass Flo öfters bei seinen Kollegen z.B. die Lederhosen unten zugebunden hat, damit sie nicht reingekommen sind. Er war schon ein Schlitzohr – sehr lieb und sehr nett, aber ein richtiger Bazi, ein Lausbua“.