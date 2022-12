Nur Familie, erstmals ohne Stefan Mross: Anna-Carina Woitschack genießt Weihnachten heuer „ganz besonders“

Anna-Carina Woitschack feiert dieses Jahr das erste Mal seit Jahren ohne Stefan Mross. Die Feiertage will die Schlagersängerin aber trotz Ehe-Aus mit ihren Liebsten genießen. Ob ihr Neuer mitfeiert?

Helmstedt, Niedersachsen - Weihnachten steht vor der Tür und auch Deutschlands Schlager-Stars freuen sich auf die gemütliche Zeit unter dem geschmückten Tannenbaum. Für Anna-Carina Woitschack ist es dieses Jahr das erste Weihnachten nach der Trennung von Stefan Mross. Im MDR-Interview verrät die Schlagersängerin, warum sie das Fest der Liebe heuer trotz Ehe-Aus besonders zelebrieren will.

Nur mit Familie: Anna-Carina Woitschack genießt Weihnachten heuer „ganz besonders“ - auch ohne Stefan Mross

„Ich werde definitiv mit meiner Familie Weihnachten verbringen“, verrät Anna-Carina Woitschack gegenüber dem MDR. Denn auch im Hause Woitschack wird über die Feiertage ausgiebig geschlemmt. „Meine Mama macht so ziemlich die beste Weihnachtsgans überhaupt“, schwärmt Anna-Carina Woitschack.

Doch auch, wenn Anna-Carina Woitschack vom Essen schwärmt, ist ihr das eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtiger sind ihr die Menschen, die um den Tisch sitzen. „Meine Eltern sind nun schon ein bisschen älter, mein Papi wird nächstes Jahr 80 und da darf man auch über jedes Weihnachtsfest froh sein, an dem man mit der Familie um den Weihnachtsbaum sitzt“, sagt sie und fügt nachdenklich hinzu: „Ich denke, das werde ich in diesem Jahr ganz besonders genießen.“

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Zwei Jahre später nun die Trennung.

Erstes Weihnachten ohne Stefan Mross: Feiert der Neue Anna-Carina Woitschack schon mit der Familie?

Ob ihr Neuer schon mit der Familie feiert, hat Anna-Carina Woitschack allerdings nicht verraten. Während sie sich die ersten Wochen zurückgehalten hat, teilt die Schlagersängerin aber langsam immer mehr von ihrer neuen Beziehung mit ihren Instagram-Fans. Vor ein paar Tagen postete Anna-Carina Woitschack sogar das erste Pärchen-Selfie von sich und Daniel.

Und vielleicht feiert der österreichische Key-Account-Manager dann nächstes Jahr mit der gesamten Familie von Anna-Carina Woitschack.