Erkannt? Schlager-Topstar radelt entspannt an Geheimtipp-Traumspot in Österreich

Von: Armin T. Linder

Teilen

Genau hinschauen! Hätten Sie diese berühmte Schlager-Sängerin erkannt, wenn sie an Ihnen vorbeigeradelt wäre? Sie zeigt sich an einem Geheimtipp-Hotspot in Österreich.

Villach – Als Schlager-Star hat man es nicht immer leicht. Es fliegen einem zwar viele Herzen zu, und das Bankkonto landet auch nicht gerade im Dispo. Aber man ist eben auch viel unterwegs – von der Flori-Show zum Fernsehgarten und dann noch zu den eigenen Auftritten. Da braucht es natürlich auch etwas Entspannung in heimischen Gefilden. Wie die genau aussieht, da gewähren nicht alle Promis Einblicke, ist schließlich privat. Umso erfrischender, wie sich jetzt Melissa Naschenweng beim Radeln in der Heimat zeigt.

Melissa Naschenweng besucht auch noch privat Feste in ihrer Heimat, wie sie mit diesem Foto beweist. © Screenshot Melissa Naschenweng bei Instagram

Melissa Naschenweng radelt durch Lesachtal – Hätten Sie den Schlager-Star erkannt?

Zwei Tage nach dem Auftritt in der Beatrice-Egli-Show im Ersten vor 3,59 Millionen Zuschauern widmete sich Topstar Naschenweng den eigenen Fans in ihrer Instagram-Story mit einer Fragerunde. Gleich mehrfach wollen Fans etwas zu Naschenwengs Heimat wissen, die heute 33-Jährige wuchs im Lesachtal in Kärnten (Österreich) auf. Ob man sie dort denn noch privat auf Festen treffe, erkundigt sich einer. „Sicha“, antwortet Naschenweng und zeigt ein Beweisfoto.

Melissa Naschenweng genießt die Natur in ihrer Heimat. © Screenshots Melissa Naschenweng bei Instagram

Ähnlich spannend wird es für Ortskundige – ob Einheimische oder Urlauber – bei der Frage nach „Geheimtipps für nächsten Urlaub im Lesach“. Hier reagiert Naschenweng mit einem kurzen Video: Sie hockt auf einem Bike, mit Helm und Brille, und radelt entspannt über eine Kiespiste. Wie ein Normalo! Ob entgegenkommende andere Radler den Schlager-Star wohl erkannt haben? Hätten Sie's? Naschenweng verrät ihren Geheimtipp: der Wolayersee, „gonz klor“. Wer an diesem Idyll auf dem Radl unterwegs ist, kann also künftig etwas genauer Ausschau halten, ob ihm nicht ein Schlager-Star entgegenkommt.

Melissa Naschenweng ist mit Andreas Gabaliers Bruder zusammen – hat der auch das Video gefilmt?

Ob das Video aktuell oder älter ist, ist diesem nicht zu entnehmen. Aber es ist spannend zu spekulieren, wer dieses wohl aufgenommen hat. War es Toni Gabalier? Mit dem Bruder von Schlager-Megastar Andreas Gabalier ist Naschenweng seit einigen Monaten offiziell zusammen. Ob die beiden ihre gemeinsame Zeit auch bei Radtouren genießen?

Topstar aus Kärnten: Melissa Naschenweng. © Ervin Monn/Imago

Apropos: „Wie steht‘s um deine Liebe, man hört ja dort und da was?“, fragt auch ein Fan. Naschenweng antwortet mit einem Live-Clip, in dem sie singt: „I steh auf Bergbauernbuam.“ Soll wohl heißen: Alles in Butter mit ihrem Toni, der anderes als sein berühmter Bruder übrigens nicht in der Musik-Branche unterwegs ist. Ein echtes Schlager-Traumpaar ging unlängst leider in die Brüche. (lin) Verwendete Quellen: Instagram.com