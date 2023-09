OP wegen Augenerkrankung: Wolfgang Petry drohte zu erblinden

Von: Melanie Habeck

Schlagerlegende Wolfgang Petry hatte seine Diagnose Grauer Star bereits vor einiger Zeit öffentlich gemacht. Nun erklärt der Sänger, dass er sich einer Operation unterziehen musste.

Köln – Wolfgang Petry (71) zählt mit Hits wie „Wahnsinn“ und „Der Himmel brennt“ zu den größten Stars der deutschen Schlagerszene. Aktuell werkelt der Sänger an einem neuen Projekt, das er bald der Öffentlichkeit vorstellen möchte. Damit er dafür fit genug ist, ließ er kürzlich eine Operation durchführen. Der Musiker lebt seit vielen Jahren mit der Diagnose Grauer Star – und drohte infolge der Erkrankung zu erblinden.

Augenerkrankung Grauer Star: Wolfgang Petry entschied sich für Operation

In den letzten Wochen wurden die Schlagerfans immer wieder mit erschreckenden Meldungen konfrontiert: So wurde erst kürzlich bekannt, dass Andreas Martin (70) genau wie Jürgen Drews (78) an einer unheilbaren Krankheit leidet. Auch Wolfgang Petry hatte vor einigen Jahren bereits öffentlich gemacht, dass er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Der Bühnenstar lebt mit der Diagnose Grauer Star, bei der sich die Augenlinsen schleichend eintrüben und auf diese Weise die Sehkraft verringern.

Wolfgang Petry spricht im Bild-Interview nun ganz offen über seine Erkrankung – und die damit verbundenen Risiken. „Damals sagte mir mein Augenarzt, dass ich irgendwann die OP machen muss, wenn ich nicht eines Tages blind sein will. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen. Denn ich hatte gemerkt, dass meine Sehschärfe immer mehr nachließ und die Farben blasser wurden“, berichtet der Musiker.

„Alles“: Wolfgang Petrys größter Erfolg Wolfgang Petry wurde 1975 bei einem Auftritt in der Forsbacher Disco „Whisky Bill“ von einem Produzententeam entdeckt. Im Laufe seiner Karriere brachte der Schlagerstar über 30 Alben heraus, die ihm insgesamt 15 Edelmetall-Auszeichnungen einbrachten – darunter neunmal Gold, zweimal Dreifach-Gold und zweimal Platin. Seinen größten Erfolg feierte der Sänger mit seiner Platte „Alles“, die 1996 veröffentlicht wurde: Damit stürmte er nicht nur an die Chartspitze, sondern räumte auch Vierfach-Platin ab. Insgesamt hielt sich das Album 169 Wochen in den Charts – also über drei Jahre.

Erfolgreiche OP: Wolfgang Petry kann sich wieder voll auf die Musik konzentrieren

Bei dem Eingriff, den Wolfgang Petry in der Augenklinik Roth am St. Josef-Hospital in Bonn durchführen ließ, wurden die trüben Augenlinsen entfernt und durch künstliche ersetzt. „Die OP ist sehr gut verlaufen und war erfolgreich. Ich kann jetzt wieder sehen wie ein Luchs und alle Noten und Texte gut erkennen, was mir bei meiner Arbeit im Tonstudio enorm hilft“, freut sich der Kölner.

Der Schlagerstar scheint nun wieder voller Tatendrang, denn auf seinem Facebook-Profil kündigte er seinen Fans „aufregende News“ an. Was es damit genau auf sich hat, wollte der Schlagerstar aber noch nicht verraten. Kürzlich machte der 71-Jährige auch abseits seiner Musik von sich reden: In einem Interview teilte Wolfgang Petry gegen Florian Silbereisen (42) aus. Verwendete Quellen: Bild, Facebook/Wolfgang Petry