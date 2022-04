„Leg dich nicht mit Patricia an“: Patricia Kelly kämpft zum Spaß mit ehemaligem Kelly-Family-Bodyguard

Von: Jonas Erbas

Patricia Kelly teilt aus: In einem witzigen Video zeigt die Schlagersängerin ihr Kampfkönnen – dafür muss der ehemalige Kelly-Family-Bodyguard Ingo Mertens herhalten (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Patricia Kelly

Patricia Kelly teilt aus: In einem witzigen Video trifft die Schlagersängerin auf den ehemaligen Bodyguard der Kelly Family. Dabei zeigt sich die 52-Jährige ungewohnt kampflustig!

Köln - Um in den sozialen Netzwerken für gute Laune zu sorgen, greift Patricia Kelly gern mal zu ungewöhnlichen Mitteln: Nach ihrer Fußverletzung, die sie sich nach einem Treppensturz zuzog, nahm die Schlagersängerin ihre Instagram-Follower bei ihrem Heilungsprozess mit und bewies trotz ihres zeitweiligen Handicaps Humor. Der Fuß der 52-Jährigen scheint inzwischen gut verheilt zu sein – so gut, dass die Kelly-Family-Berühmtheit jetzt sogar ihre Kampfkünste zum Besten gibt!

Patricia Kelly trifft ehemaligen Kelly-Family-Bodyguard – Schlagerstar fordert ihn zum Spaßkampf

Derzeit ist Patricia Kelly in Köln unterwegs und traf dabei nicht nur Dutzende begeisterter Fans, mit denen sich die Schlagersängerin freudig ablichten ließ, sondern auch den ehemaligen Kelly-Family-Bodyguard Ingo Mertens. Der betreute mit seinem Sicherheitsdienst nicht nur die musikalische Großfamilie, sondern auch Superstars wie Herbert Grönemeyer, Depeche Mode oder Luciano Pavarotti – trotzdem ist der Kampfsportler auf dem Boden geblieben und offenbar für jeden Spaß zu haben.

Die Freude über das Wiedersehen mit Patricia Kelly scheint jedenfalls riesig zu sein. Die 52-Jährige darf dem Personenschützer sogar vorführen, dass sie sich auch selbst zu wehren weiß: „Leg dich nicht mit Patricia an“, warnt die Schlagersängerin ihn zum Spaße unter einem gemeinsamen Video, in dem die beiden einen witzigen Schaukampf vorführen. Unterlegt ist der Clip mit Carl Douglas‘ legendärem Nummer-Eins-Hit „Kung Fu Fighting“ und passenden Soundeffekten.

Patricia Kelly bald in Kelly-Family-Doku zu sehen – dreht Schlagerstar mit Bodyguard in Köln?

Mit ihren Geschwistern drehte Patricia Kelly in den vergangenen Wochen immer wieder für eine Kelly-Family-Doku, die in nicht allzu ferner Zukunft bei RTL2 ausgestrahlt werden soll. Ob die Schlagersängerin für weitere Dreharbeiten mit Bodyguard Ingo Mertens unterwegs war, ist unklar, aber wahrscheinlich. Als ehemaliger Personenschützer der berühmten Folk-Familie könnte auch er in der Doku zu Wort kommen.

Auf Instagram zeigte sich die 52-Jährige mit dem Sicherheitsmann zuvor an der Deutzer Werft in Köln, wo aktuell das langjährige Kelly-Family-Hausboot ankert. Bereits vor einigen Tagen besuchte die Schlagersängerin das berühmte Schiff – und zwar tatsächlich für den Doku-Dreh! Patricia Kelly begeisterte zudem jüngst mit Holzschuhen und in Tracht bei einem Besuch in den Niederlanden. Verwendete Quellen: instagram.com/patriciakelly.official, specsec.de/die-geschichte-history