„Bin den hässlichen Schuh los“: Patricia Kelly kann nach Treppensturz wieder selbstständig laufen

Von: Jonas Erbas

Patricia Kellys Freude scheint grenzenlos: Endlich ist die Schlagersängerin ihren „hässlichen Schuh“ los, wie sie bei Instagram freudig verriet (Fotomontage) © Herbert Pfarrhofer/dpa/APA/picture alliance & Screenshot/Instagram/Patricia Kelly

Patricia Kelly befindet sich weiterhin auf dem Weg der Besserung: Ein schwerer Treppensturz verhagelte der Schlagersängerin im Dezember 2021 den Start ins neue Jahr, doch nun geht es für die 52-Jährige bergauf. Manches funktioniert allerdings doch noch nicht so wie vor dem Unfall.

Düsseldorf - Für Patricia Kelly (52) endete das Jahr 2021 wortwörtlich mit einem Knall – und das keineswegs im positiven Sinne: Die Schlagersängerin zog sich bei einem heftigen Treppensturz einen knöchernen Bandausriss zu. Der ist nicht nur extrem schmerzhaft, sondern behinderte die 52-Jährige auch in ihrem Privat- und Berufsleben. Nachdem sie gesundheitsbedingt mehrere TV-Auftritte hatte absagen müssen, ist die Kelly-Family-Berühmtheit inzwischen fast wieder fit, wie tz.de berichtet.

Nach Treppensturz: Patricia Kelly fast vollständig erholt – Schlagerstar zeigt Fortschritte

„Endlich, nach vielen Wochen, bin ich den hässlichen Schuh los“, freute sich Patricia Kelly in einem Instagram-Video und warf ihre Orthese, einen entlastenden Stützschuh, in hohem Bogen von sich. Anschließend bewies die Schlagersängerin stolz, dass sie nun wieder komplett ohne Hilfsmittel gehen kann: „Meine ersten Schritte, ich darf jetzt wieder mit normalen Schuhen“, erklärte sie fröhlich.

Doch ihr Treppensturz und die durch diese ausgelöste schwerwiegende Verletzung haben bei der fast komplett genesenen 52-Jährigen Spuren hinterlassen: „Kannst du hüpfen?“, erkundigte sich ihr Ehemann, der das Geschehen mitfilmte. Die Kelly-Family-Sängerin entgegnete daraufhin ein kurzes „Nein!“ und erklärte, sie müsse noch „careful“ (zu Deutsch: „vorsichtig“) sein.

„Endlich, nach vielen Wochen, bin ich den hässlichen Schuh los“, freute sich Patricia Kelly und warf das orthopädische Hilfsmittel, das sie wochenlang begleitet hatte, von sich © Screenshot/Instagram/Patricia Kelly

Das Gehen muss die zweifache Mutter in den kommenden Tagen und Wochen indes weiter üben, um sich auch vollständig von ihrer Fußleiden zu erholen. An Motivation mangelt es der Sängerin definitiv nicht: Mit strahlender Mine lief so in ihrem Wohnzimmer auf und ab und herzte dabei ihre Hunde.