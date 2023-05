Mit 83 Jahren: Schlagerproduzent Jack White wird zum 7. Mal Vater

Er ist 82, seine Frau erst 38: Schlagerproduzent Jack White erwartet zum siebten Mal ein Baby. Mit der Schwangerschaft hatte er selbst nicht gerechnet. (Fotomontage) © IMAGO/Roland Mühlanger & IMAGO/Tinkeres

Er ist 82, seine Frau erst 38: Schlagerproduzent Jack White erwartet zum siebten Mal ein Baby. Mit der Schwangerschaft hatte er selbst nicht gerechnet.

Berlin – Im Oktober heißt es für Jack White (82) zum siebten Mal in seinem Leben: Windeln wechseln und Fläschchen geben. Denn der Schlager-Produzent und seine Ehefrau Rafaella (38) erwarten ein Baby. White, der bei der Geburt des Kindes im kommenden Oktober bereits 83 Jahre alt sein wird, hat schon sechs Kinder sowie außerdem zwei Enkelkinder. Mit Raffaela zieht der einstige Fußball-Profi den vierjährigen Max groß.

Dass er in seinem hohen Alter noch einmal Vater wird, kam auch für Jack White selbst überraschend. Im Gespräch mit BILD zeigt sich der „Fußball ist unser Leben“-Interpret jedoch überglücklich über die unerwarteten Baby-News. „Ich glaube, der liebe Gott hat es so gewollt“, erzählt White den Reportern emotional. Das Geschlecht des Kindes kennt das Paar bereits, will es allerdings noch nicht publik machen. Und auch der kleine Max weiß noch nichts von seinem Glück, bald ein großer Bruder zu sein.

Jack White und seine Frau Raffaela hatten eigentlich kein weiteres Kind geplant

Nach sechs Kindern war die Familienplanung im Hause White eigentlich abgeschlossen. Doch überraschenderweise wurde Raffaela vor etwa vier Monaten noch einmal schwanger. „Vor einigen Wochen kam Raffi zu mir und sagte: Du, ich muss mit dir sprechen. Ich war total perplex, als sie mir erzählte, dass sie schwanger ist. Aber dann haben wir uns umarmt und haben beide vor Glück geweint. Ich hätte doch nie mehr damit gerechnet. Es ist alles auf ganz natürlichem Wege passiert. Hundertprozentig! Wir haben einfach Liebe gemacht. Ich hatte mit der Familienplanung doch schon längst abgeschlossen“, erzählt Jack White im Interview mit BILD.

Dass er als fast 83-Jähriger nicht mehr all seinen Vaterpflichten nachkommen kann, ist laut dem Schlagerstar außerdem kein Problem. White verrät weiter: „Meine Frau kümmert sich um alles, sie geht darin auf. Sie ist eine wunderbare Frau. Ich habe den angenehmen Part und genieße. Manchmal kann ich mein Glück kaum fassen.“