Roland Kaiser gibt Zusatzkonzert bei „Kaisermania“

Roland Kaiser gibt dieses Jahr ein Zusatzkonzert. Wegen des 20-jährigen Jubiläums gibt es fünf „Kaisermania“-Konzerte.

Dresden – Roland Kaiser (70) feiert dieses Jahr einmal mehr seine „Kaisermania“. Mit dem Programm ist der Schlagersänger seit 2003 fester Bestandteil der „Filmnächte am Elbufer“ in Dresden, wo er jedes Jahr mehrere Konzerte spielt. Für 2023 waren ursprünglich nur vier Termine angekündigt, nämlich am 28. Juli, 29. Juli, 4. August und 5. August. Jetzt hat der Musiker ein weiteres Konzert hinzugefügt.

Auf Instagram erklärte Kaiser, dass die Zusatzshow ein besonderes Highlight in seinem Jahr markieren solle. Zu einem Bild mit dem Schriftzug „Kaisermania ’23, Filmnächte am Elbufer, Zusatztermin“ schreibt der Schlagerstar: „Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich freue mich sehr, Euch allen kurz vor den Osterfeiertagen ein Geschenk zum 20-jährigen ‚Kaisermania‘-Jubiläum machen zu können.“ Das besagte Geschenk ist ein Zusatzkonzert, mit dem Roland Kaiser in diesem Jahr insgesamt gleich fünf „Kaisermania“-Shows spielen wird.

„Am 06.08.2023 werden meine Band und ich ein fünftes ‚Kaisermania‘-Konzert vor der traumhaften Kulisse der Dresdner Altstadt spielen dürfen!“, fügt Roland Kaiser in seinem Post dazu. Der Ticketverkauf startet bereits am Mittwoch, dem 5. April, um 10 Uhr und findet auf der Ticket-Webseite eventim.de statt. Dabei dürfen allerdings pro Person nur vier Tickets gekauft werden, die auch individualisiert werden, „um einen Weiterverkauf auf dem sogenannten ‚Ticketzweitmarkt‘ zu vermeiden“, wie der Sänger erklärt.

Roland Kaiser: Schon 20 Jahre Kaisermania in Dresden

Die Filmnächte am Elbufer in Dresden gibt es bereits seit 1991 und sie sind das größte Freilichtkino-Festival in Deutschland. Sie finden jährlich am Neustädter Elbufer statt und locken circa 200.000 Besucher an. Mehrere Tage lang werden hier die neusten Kinofilme sowie Filmklassiker gezeigt und zwischendrin unterhalten namhafte Künstler das Publikum. Die „Kaisermania“ ist schon seit 2003 Teil der Veranstaltung. Bei Stehkonzerten passen bis zu 12.000 Menschen vor die Bühne und den Auftritt von 2011 verkauft Roland Kaiser, der mit 90 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Schlagerkünstlern zählt, auch als Live-DVD.