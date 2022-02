„Du musst nicht alles liken“: Ross Antonys 80-jährige Mama ist begeisterte Instagram-Nutzerin

Ross Antony und seine Mama Vivien sind seit Jahren ein eingespieltes Team: Die Karriere ihres Sohnes verfolgt die 80-Jährige inzwischen sogar als begeisterte Instagram-Nutzerin in den sozialen Netzwerken

Vivien Catterall, die Mutter von Schlagerstar Ross Antony, ist begeistert: Seitdem ihr Sohn der 80-Jährigen die Funktionen von Instagram erklärt hat, kann sie dessen Karriere auch in den sozialen Netzwerken mitverfolgen. Nun sprach der 47-jährige Entertainer offen über die Internet-Angewohnheiten seiner Mama.

Siegburg - Für Ross Antony (47) ist Mama Vivien Catterall (80) fraglos die wichtigste Frau in seinem Leben: Weil die Mutter des Schlagerstars aber eigentlich in England wohnhaft ist, sehen sich die beiden hier und da nur sehr unregelmäßig. Die Karriere ihres Sohnes kann die 80-Jährige inzwischen aber via Instagram mitverfolgen. Mittlerweile ist sie sogar eine durch und durch begeisterte Nutzerin der Social-Media-Plattform, wie tz.de berichtet.

Schlagerstar Ross Antony spricht über Social-Media-Verhalten seiner Mama – „Will nur gucken“

Wer glaubt, die sozialen Netzwerke seien nur etwas für jüngere Generationen, irrt sich gewaltig – denn Ross Antonys Mutter Vivien beweist klar das Gegenteil: Der 47-jährige Schlagersänger hat seiner Mama nämlich beigebracht, wie Instagram funktioniert. Seitdem nutzt die betagte Britin die App regelmäßig, wie er in einem MDR-Interview verriet.

„Meine Mutter hat Instagram – mit 80. Aber sie postet nicht viel, sie will eigentlich nur gucken, was wir so machen. Sie sieht, was meine Schwester macht, was ich mache und sie freut sich“, so der Entertainer. Ross Antonys in deutscher Sprache verfasste Posts versteht sie zwar nicht, reichlich Unterstützung für ihren Sohn gibt es allerdings trotzdem: „Sie likt immer alles, obwohl sie nicht alles versteht. Und ich sage dann zu ihr: ‚Mama, du musst nicht alles liken‘ - und sie so: ‚Doch, doch, ich will dich unterstützen.‘ Ich finde es toll, dass meine Mutter in ihrem Alter immer noch jung und hip ist.“

Auch mit Facebook kennt sich Mama Vivien inzwischen bestens aus, weiß jedoch um die Vorteile und Unterschiede beider Social-Media-Plattformen: „Instagram findet sie cool, weil sie da so swipen kann.“ Das Internet nutzt sie allerdings nicht nur wegen der Beiträge von Ross Antony, sondern auch, um mit anderen Familienmitgliedern in Kontakt zu bleiben: „Sie hat viele Neffen und Nichten und sie guckt sich alles an und sie hat gesagt, so muss sie nicht mehr alle anrufen.“