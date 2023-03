Bühnen-Comeback von Roy Black (†48) – mehr als 30 Jahre nach seinem Tod

Von: Nadja Austel

Teilen

Musiker und Schauspieler: Roy Black – hier im Film „Hochwürden drückt ein Auge zu“ mit Uschi Glas. (Collage) © IMAGO (2) / M&K und United Archives

1991 wurde Roy Black von seinem Bruder Walter Höllerich tot aufgefunden. Nun sollen seine Fans ihn wieder erleben dürfen – als wäre die Tragödie nie passiert.

Augsburg – Er war einer der größten Stars in Deutschland: Der Schlagersänger Roy Black, der mit Liedern wie „Schön ist es, auf der Welt zu sein“ und „Ganz in Weiß“ die Herzen seiner Fans berührte. Auch als Schauspieler war er beliebt. Als Hotel-Chef Lennie Berger stand er für die Erfolgsserie „Ein Schloss am Wörthersee“ vor der Kamera. Viele Fans sind ihm bis heute treu und halten die Erinnerung an ihr Idol wach. Nun, fast 32 Jahre nach seinem tragischen Tod, sollen sie die Chance bekommen, ihn noch einmal zu erleben.

Als wäre der Schlager-Star und Schauspieler nie von der Bildfläche verschwunden, soll er zum Jubiläum seines letzten großen Erfolgsortes sein Comeback feiern. Lisa-Film-Chef Michael Kraiger verkündete gegenüber der Bild: „Wir möchten den 30. Jahrestag der ,Ein Schloss am Wörthersee‘-Serie nachholen und den 80. Geburtstag von Roy würdigen.“ Und weiter verrät er: „Dafür starten wir auch einen Doppelgänger-Wettbewerb und arbeiten bereits mit Spezialisten an einem Überraschungsauftritt von Roy, der zu seinen Fans sprechen und sogar singen könnte.“

Schlagersänger Roy Black: Wie ist ein Comeback des Verstorbenen möglich?

Ein Comeback mit Bühnenauftritt des verstorbenen Sängers steht seinen Fans also bevor. Möglich wird die spektakuläre Überraschung durch modernste Technologie: Hochintelligente Computerprogramme – aufgrund ihrer Fähigkeiten auch Künstliche Intelligenz (KI) genannt – sollen anhand von gesammelten Stimmaufnahmen und Bewegungsmustern ein originalgetreues Abbild von Roy Black erschaffen.

Die Stimmproben können dabei aus den zahlreichen Ton- und Videoaufnahmen des Stars entnommen werden, die im Laufe seiner Karriere entstanden sind. Dass die Technologie verblüffend echte Resultate hervorbringt, ist bereits bekannt. Für „Star Wars“ wurde etwa Luke Skywalker per KI digital verjüngt. Eine dürfte sich besonders gespannt auf das Wiedersehen sein: Blacks Schauspielkollegin Uschi Glas, die nach seinem Tod in der Erfolgsserie „Ein Schloss am Wörthersee“ die Rolle der Hotel-Chefin übernommen und war damit in die Fußstapfen ihres Vorgängers getreten. Sie hat laut Bild-Bericht ihre Teilnahme an der Jubiläums-Feier bereits zugesagt.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Wann und wie ist Roy Black gestorben? Tragischer Tod des Schlagersängers

Roy Black verstarb am 9. Oktober 1991 im Alter von 48 Jahren an Herzversagen. Zuvor soll er bereits seit längerer Zeit Probleme mit dem Herzen gehabt haben. Er hielt sich zum Zeitpunkt seines Todes allein in seiner abgelegenen Fischerhütte im oberbayerischen Landkreis Mühldorf auf. Daher konnte auch niemand einen Notarzt verständigen. Aufgefunden wurde der Verstorbene dort schließlich von seinem Bruder. Roy Black wurde in Straßberg bei Augsburg beerdigt.

Wie hieß Roy Black mit richtigem Namen? Der gebürtige Schwabe hieß mit bürgerlichem Namen Gerhard Höllerich. Sein Künstlername entstand durch eine Kombination aus dem Namen seines Musik-Idols, Roy Orbinson, und dem Spitznamen, den er wegen seiner schwarzen Haare trug: „Blacky“.

Obwohl Black als Schlagersänger erfolgreich war und geschätzte 25 Millionen Tonträger verkaufte, haderte er wohl mit dem Genre des Schlagers. Uschi Glas sagte in einem Interview: „Er hat es nie verkraftet, ein ‚Schlagerfuzzi‘ sein zu müssen.“ Ursprünglich hatte er die in Augsburg stationierten US-Soldaten mit seiner Rock‘n‘Roll-Band unterhalten.

Schlagersänger Roy Black: Seine Familie erlitt einen Schicksalsschlag nach dem anderen

Privat erlebte Roy Blacks Familie neben dessen beruflichem Erfolg herbe Tiefen. Blacks eigener Vater hatte sich nur wenige Wochen vor seinem Tod das Leben genommen. Und elf Jahre später nahm sich seine Ehefrau, Mutter des gemeinsamen Sohnes, das Leben. Zwei Schicksalsschläge, die für seinen Sohn Torsten zu viel waren.

Der junge Mann entfloh dem Schmerz und der Trauer und zog nach Kolumbien. Dort lebt er bis heute in einer ländlichen Kleinstadt im sogenannten „Kaffeedreieck“. Allerdings hat der Sohn des bekannten Schlagerstars zu kämpfen, er lebt mit seiner Familie in Armut. Vom hinterlassenen Erbe seines berühmten Vaters ist nichts mehr übrig.