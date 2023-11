Schlager-Star im Vater-Glück: Foto aus dem Krankenhaus – Kollegen voller Freude

Von: Richard Strobl

Teilen

Die Schlager-Welt jubelt über Nachwuchs. Draufgänger-Sänger Albert hat sich mit einem Foto aus dem Krankenhaus gemeldet. Darin gibt er neben dem Namen etliche Details preis.

Fürstenfeld – „Es gibt Momente im Leben, die auch in der Wiederholung nichts von ihrem Zauber verlieren“. Mit diesen wunderbaren Worten hat sich Schlager-Star Albert-Mario Lampel von der österreichischen Band Draufgänger jetzt bei seinen Fans gemeldet. Damit zeigte er seine Begeisterung über die Geburt seines Kindes.

Schlager-Star freut sich über Nachwuchs und schickt Foto aus dem Krankenhaus

Schlager-Star Albert von den Draufgängern freut sich über Nachwuchs. (Collage mit Symbolbildern) © Collage: IMAGO / Gonzales Photo // Screenshot: Instagram/albert_draufgaenger // IMAGO / nicepix.world

Via Instagram informierte der sympathische Österreicher seine Fans über den Familienzuwachs – und gab freimütig fast alle Informationen an die Öffentlichkeit. Angefangen mit Geschlecht und Name des Kindes: Alberts Sohn hat den schönen Doppelnamen Albert-Julian bekommen. Insofern wird der Name des prominenten Vaters also weitergegeben, aber neu kombiniert.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Geboren wurde Albert-Julian dem Posting nach bereits am 7. November um 8.26 Uhr morgens. „Unser ‚kleiner‘ Mann ist 4260g schwer und 55cm groß“, geht der Sänger weiter ins Detail und klärt abschließend auf: „Uns geht es gut und wir genießen die Zeit!“ Unterschrieben ist die Nachricht an die Welt von der ganzen Familie: „Priska, Albert-Mario und die stolze große Schwester Leonie“. Insofern bezieht sich das Zitat vom Anfang darauf, dass die Geburt auch bei Kind Nummer zwei nichts von ihrer Magie verloren hat.

Das wichtigste zu Alber-Mario Lampel Band: Die Draufgänger Genre: Partyschlager, Schlager, Volksmusik Herkunft: Südoststeiermark Band-Gründung: 2001 Geburtstag Albert-Mario: 21.12.1990

Schlager-Welt feiert Sänger-Nachwuchs

Zu seinem Posting schickt der Sänger ein Foto aus dem Krankenhaus. Im Vordergrund ist dabei ein Klinik-Zettel mit den Informationen zur Geburt zu sehen. Darauf groß zu lesen ist noch einmal der Name des Babys: Albert-Julian. Dazu die vom Schlager-Star genannten Infos zu Gewicht, Größe und Uhrzeit der Geburt. Interessanter wäre da wohl der Hintergrund: Denn dort ist, wenn auch unscharf, die stolze Mutter liegend in einem Krankenhaus-Bett, aber offensichtlich wohlauf zu sehen. Bei ihr ist, mit einer blauen Mütze vor Kälte geschützt, das Köpfchen des Nachwuchses zu sehen.

In den Kommentaren überschlagen sich dann nicht nur die Fans der Draufgänger mit Glückwünschen. Auch einige bekannte Schlager-Stars reihen sich ein: Rosanna Rocci schickt etwa gleich zwei rote Herzen. Francince Jordi tut es ihr gleich. Von der Band Schürzenjäger gibt es „Herzliche Glückwünsche“ sowie ein Babyflaschen-Emoji zwischen zwei blauen Herzen.

Besonders emotional ging es am Wochenende derweil auch in der „Beatrice Egli Show“ zu – wo Howard Carpendale die Gastgeberin zum Weinen brachte (rjs) Verwendete Quellen: Instagram/albert_draufgaenger