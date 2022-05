DSDS-Juror Toby Gad spricht über Zusammenarbeit mit Schlagerstar Helene Fischer: „Gut Polonaise tanzen“

Von: Matthias Kernstock

DSDS-Juror Toby Gad hat sein erstes Buch „All of me“ veröffentlicht. Im Interview mit tz.de für IPPEN.MEDIA spricht der Starproduzent über den Schlager und Helene Fischer: „Kann man gut Polonaise dazu tanzen“.

München - Gerade erst ist die Autobiografie von DSDS-Juror Toby Gad (54) erschienen. In „All of me“ (Verlag: Riva) spricht der gebürtige Münchner das erste Mal auch über sein Privatleben, seine Karriere und wie er es als Produzent in New York an die Spitze der US-Charts geschafft hat.

Name Toby Gad Beruf Musikproduzent Größter Erfolg All of me von John Legend Geschwister Jens Gad

Könnte sich Toby Gad eine Zusammenarbeit mit Helene Fischer vorstellen?

Unterhaltungschef Matthias Kernstock traf den Familienvater in München zum Interview für IPPEN.MEDIA. Im Gespräch verriet der Produzent von Fergies Nummer-1-Song „Big Girls don‘t cry“, dass er den Hype um den deutschen Schlager in den USA verpasst hat. „Ich habe mich 22 Jahre darauf vorbereitet, im amerikanischen und englischen Markt Fuß zu fassen.“

In diesen 22 Jahren habe der DSDS-Juror, der neben Schlagerstar Florian Silbereisen und Ilse DeLange bei RTL zu sehen ist, Deutschland ein Stück weit ausgeblendet. Ob sich der Starproduzent, der zwei Töchter mit seiner Frau Li hat, dennoch eine Zusammenarbeit mit Schlagerstar Helene Fischer vorstellen könnte? „Ich habe gar nicht dieses Gespür jetzt mehr, was in Deutschland funktioniert“, erklärt Toby Gad im Interview.

Im Interview mit IPPEN.MEDIA sprach Toby Gad mit Unterhaltungschef Matthias Kernstock auch über den deutschen Schlager und Helene Fischer. © Marcus Schlaf / tz

DSDS-Juror Toby Gad über Schlager: „Kann man gut Polonaise dazu tanzen“

Für Toby Gad kommt die Idee, einen gemeinsamen Song mit Schlagerstar Helene Fischer aufzunehmen, überraschend. „Wir haben Florian Silbereisen in der Jury, weil ich mich mit Schlager nicht so gut auskenne“, so Toby Gad. Für den Hitproduzenten, der auch mit Leona Lewis im Studio war, sei das Ziel immer, seinen persönlichen Lieblingshit zu schreiben.

Ob sich Toby Gad eines Tages doch noch mit Helene Fischer ins Studio setzt? „Ich respektiere den Schlager und ich denke, man kann gut Polonaise dazu tanzen oder Spaß haben. Aber ich bin kein Experte für Schlager und bin mir unsicher, ein gutes Resultat erzielen zu können.“

Toby Gads Autobiografie „All of me“ ist im Riva-Verlag erschienen. Das Buch gibt Einblicke in die Karriere und das Privatleben des DSDS-Jurors aus München. © Riva Verlag / RTL+

DSDS-Juror Toby Gad: Staffel steht kurz vor dem Finale

Seit RTL DSDS-Legende Dieter Bohlen rausgeworfen hat, kämpft Nachfolger Florian Silbereisen um gute Quoten. Doch der Ex von Helene Fischer kommt trotz guter Kritiken auf keinen grünen Zweig! Der Schlagerstar hängt mit DSDS noch immer im Quotentief fest. Schlagerkollege Andy Borg kann sich hingegen über Traumquoten freuen.

Im Interview sprach Toby Gad auch über die dunklen Seiten seiner traumhaften Karriere in den USA. IPPEN.MEDIA veröffentlicht weitere Teile des Interviews in den kommenden Tagen. Dann verrät Toby Gad auch, ob er nächstes Jahr wieder in der Jury von DSDS sitzen wird. Verwendete Quellen: „All of me“, Buch von Toby Gad, Interview mit Toby Gad