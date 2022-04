„Mein Kleid ging nicht mehr zu“: Outfit-Panne beim Konzert von Schlagerstar Beatrice Egli

Von: Lisa Klugmayer

Da will Beatrice Egli auf die Bühne und dann passt ihr Kleid nicht mehr. Doch anstatt in Panik zu verfallen, zieht die Schlagersängerin einfach eine alte Tour-Jacke darüber. (Fotomontage) © Instagram/Beatrice Egli

Da will Beatrice Egli auf die Bühne und dann passt ihr Kleid nicht mehr. Doch anstatt in Panik zu verfallen, zieht die Schlagersängerin einfach eine alte Tour-Jacke darüber. Nach dem Auftritt berichtet sie ihren Instagram-Fans belustigt von der Outfit-Panne.

Balingen - Lange musste Beatrice Egli darauf warten, wieder auf der Bühne vor Live-Publikum zu stehen. Seit Mitte März holt die Schlagersängerin nun einige verschobene Tour-Termine nach und gibt hier und da Einzelkonzerte - am Samstag (2. April) rockte sie die Balinger Volksbankmesse. Nach einem Outfitwechsel kam es hier zu einer kleinen Outfit-Panne.

„Mein Kleid ging nicht mehr zu“: Outfit-Panne beim Konzert - Beatrice Egli nimmt es mit Humor

„Das war die Show in Balingen“, meldet sich Beatrice Egli nach ihrem Konzert bei ihren 444.000 Instagram-Fans. „Heute war es sehr spannend. Denn mein Kleid ging nicht mehr zu“, gibt die Schlagersängerin zu. Doch ganz nach dem Motto „Not macht erfinderisch“ findet sie eine schnelle - wenn auch nicht unbedingt stylische - Lösung.

Einfach Tour-Jacke darüber: Beatrice Egli Outfit-Panne mit Humor © Instagram/Beatrice Egli

„Und dann bin ich einfach mit einer alten Crew-Jacke auf die Bühne gegangen“, so Beatrice Egli. Sie hoffe so sehr, dass es bald mal eine neue Tour-Jacke gibt und sie wieder auf Tour gehen. „Danke Balingen für diesen unvergesslich schönen Abend. Dass ich so sein darf, wie ich bin und ihr es gefeiert habt“, bedankt sich die Schlagersängerin sichtlich gerührt.

„Damit bleibt dieses Konzert einfach einmalig!“: Beatrice Egli kann über zu enges Kleid nur lachen

Später am Abend postete Beatrice Egli dann noch ein paar weitere Videos von ihrem Konzert in Balingen - unter anderem auch einen kurzen Clip von ihr, ihrer Tourjacke und dem offenen Kleid auf der Bühne. „Und hier besagte neue Outfit-Kreation. Damit bleibt dieses Konzert einfach einmalig! Danke euch von Herzen!“.

Bei Beatrice Egli steht übrigens im April so einiges an - unter anderem ihre eigene Schlagershow. Ende des Monats treten dort nicht nur einheimische Schlagergrößen auf, auch ein „absoluter Weltstar“ wird bei ihr auf der Bühne stehen. Wer dieser Weltstar ist, behält die sie allerdings noch für sich. Verwendete Quellen: Instagram/beatrice_egli_offiziell