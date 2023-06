So geht es nach Unfall weiter: Helene Fischer spielt bis August keine Konzerte mehr

Von: Jonas Erbas

Das letzte Hannover-Konzert von Helene Fischer fand ein ebenso jähes wie blutiges Ende. Doch was bedeutet der Unfall für die verbleibenden Termine der „Rausch“-Tour?

Hannover – Schlagerfans, die vergangenen Sonntag (18. Juli) Helene Fischers (38) letztem Hannover-Konzert beiwohnten, wurden Zeuge eines regelrechten Schreckmoments: Nach einer Turneinlage am Trapez lief der 38-Jährigen plötzlich Blut übers Gesicht – die Show selbst wurde kurze Zeit später abgebrochen.

Helene Fischer in ärztlicher Behandlung – erster Teil der „Rausch“-Tour abgeschlossen

So ganz haben die Anwesenden Helene Fischers blutigen Unfall wohl noch nicht verdaut – obwohl die Schlagerqueen nach ihrer Verletzung souverän reagierte und die Fassung behielt, wie mehrere Konzertmitschnitte auf YouTube und TikTok belegen. „Ich muss das erstmal wegmachen, ihr Lieben. Alles ist in Ordnung“, hört man die 38-Jährige darin sagen. Eine Sprecherin des Veranstalters Live Nation erklärte, die „Atemlos durch die Nacht“-Interpretin befinde sich in ärztlicher Behandlung.

„Weitere Informationen über die Art der Verletzung liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor“, hieß es weiter. Glück im Unglück: Bei der Show in Hannover handelte es sich um das abschließende Konzert des ersten Teils ihrer „Rausch“-Tour. Planmäßig geht es ab dem 25. August in Köln weiter – die Schlagerqueen hat also genug Zeit, um sich auszukurieren.

Welche Konzerte stehen auf der „Rausch“-Tour noch an? Köln: 25. August - 2. September

Wien: 5. September - 10. September

Zürich: 19. September - 24. September

München: 26. September bis 1. Oktober

Frankfurt: 3. Oktober - 8. Oktober

Zweite Verletzung bei Helene Fischer in diesem Jahr – schon „Rausch“-Auftakt betroffen

Schon der Auftakt der „Rausch“-Tour stand unter keinem guten Stern: Im März verletzte sich Helene Fischer bei den Proben an der Rippe, musste daher die für Bremen und Köln angesetzten Shows kurzfristig verschieben. Dass ihre akrobatischen Einlagen durchaus Gefahren bergen können, bewies sich nun ein weiteres Mal. Schon im Frühjahr forderten viele Schlagerfans von Helene Fischer, künftig auf Akrobatik zu verzichten.

Bei ihrem Abschlusskonzert in Hannover verletzte sich Helene Fischer augenscheinlich an der Nase, musste das Konzert abbrechen – Glück im Unglück: Die nächsten Shows ihrer „Rausch“-Tour stehen erste Ende August an © Screenshot/YouTube & Marcus Brandt/dpa

Dennoch ist die „Rausch“-Tour bis dato ein voller Erfolg – auch, wenn es für Helene Fischer jüngst eine lächerliche Auszeichnung für „gut verkaufte“ Konzerte gab. Verwendete Quellen: Deutsche Presse-Agentur, n-tv.de, instagram.com, youtube.com, tiktok.com