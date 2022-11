Eng an eng mit Andrej Mangold: Anna-Carina Woitschack heizt mit Tanzvideo Trennungsgerüchte weiter an

Bei Schlagerstar Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross könnte es derzeit durchaus besser laufen. Nun irritierte die Schlagersängerin mit einem Beitrag im Netz: Sie postete trotz der Schlagzeilen ein heißes Tanzvideo mit Ex-Bachelor Andrej Mangold.

Köln – Nachdem Stefan Mross (46) bereits vor Wochen die Ehekrise mit Anna-Carina Woitschack (30), über welche zuvor bereits medial spekuliert wurde, bestätigte, erlebt das Schlagerpaar keine einfache Zeit: Der „Immer wieder sonntags“-Moderator und seine Ehefrau zogen sich zurück, teilten nur noch das Nötigste mit der Öffentlichkeit und sagten sogar einen Fernsehauftritt ab. Nun irritierte die 30-Jährige allerdings mit einem Instagram-Post, dessen Timing angesichts der aktuellen Schlagzeilen ungünstig ausfällt.

Gerüchte um Anna-Carina Woitschack reißen nicht ab – wie ist der Stand beim Schlager-Traumpaar?

Was ist los beim Schlager-Traumpaar? Nachdem Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack jüngst ihren „Wer weiß denn sowas?“-Auftritt cancelten, ist die Gerüchteküche weiter am Brodeln. Bei den Dreharbeiten zur RTLZWEI-Show „Skate Fever – Stars auf Rollschuhen“, an der die 30-Jährige mitwirkt, soll es zu einem Fremdflirt-Vorfall gekommen sein. Die Schlagersängerin selbst bestreitet alles – trotzdem stattete ihr Ehemann der 30-Jährigen einen Kontrollbesuch am Set ab und bestätigte bei bild.de, man habe „drei schwierige Monate“ hinter sich.

Ist das der richtige Zeitpunkt für solche Szenen? Bei Instagram teilte Anna-Carina Woitschack einen Clip, in dem sie innig mit „Skate Fever“-Partner Andrej Mangold tanzt. Angesichts des Wirbels, für den die Ehekrise mit Stefan Mross derzeit sorgt, biete diese Bilder einen bitteren Beigeschmack (Fotomontage) © Screenshot/RTLZWEI/RTL+/Skate Fever

Dass ausgerechnet „Skate Fever“-Moderatorin Lola Weippert (26) die Gerüchte um Anna-Carina Woitschack weiter anheizte, macht das ganze Wirrwarr nicht gerade einfacher. Doch auch die Schlagersängerin bekleckert sich derzeit nicht gerade mit Ruhm: Jüngst hatte die 30-Jährige angesichts des Rummels noch erklärt, sich eine kleine Auszeit zu genehmigen, doch komplett still wurde es zumindest auf ihren Social-Media-Profilen nicht. Dort sorgte nun ein Video für Verwunderung.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack – bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an: Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross dort kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt: Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory.2020“.

Anna-Carina Woitschack irritiert mit „Skate Fever“-Clip – Schlagerstar tanzt eng an eng mit Ex-Bachelor

Vermutlich auch, weil „Skate Fever“ zum Quoten-Flop verkommen ist, teilte Anna-Carina Woitschack noch einmal einen Clip aus der Tanzshow, der sie an der Seite ihres Mitkandidaten Andrej Mangold (35) zeigt. Gemeinsam mit dem Ex-Bachelor wirbelt die Schlagersängerin auf Rollschuhen über das Parkett, tanzt mit ihm eng an eng und hat dabei sichtlich Spaß. Der 35-Jährige ist zwar in festen Händen, das Video mutet angesichts der durch die RTLZWEI-Sendung aufgekommenen Gerüchte allerdings recht unpassend an.

Was wirklich hinter den Kulissen geschieht, weiß nur das Schlagerpaar selbst. Doch die Zeichen verdichten sich: Für die neue „Immer wieder sonntags“-Staffel wurde zunächst nur Stefan Mross angekündigt – von Anna-Carina Woitschack kein Wort! Verwendete Quellen: instagram.com/anna.carina.woitschack, bild.de