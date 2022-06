„Das Ende des Glücks“: Schlagerstar Beatrice Egli übt Kritik an Helene-Fischer-Vergleichen

Seit Jahren gilt Helene Fischer als Maß aller Dinge, wenn es um deutschsprachigen Schlager geht. Ihre Branchenkolleginnen sehen sich deshalb ständigen Vergleichen mit der „Atemlos durch die Nacht“-Interpretin ausgesetzt. Beatrice Egli sieht darin ein Problem, wie die Schweizerin nun verriet.

Pfäffikon - Seit ihrem Sieg bei „Deutschland sucht dem Superstar“ im Jahre 2013 zählt Beatrice Egli zu den ganz großen Schlagerstars im deutschsprachigen Raum (hier alle Schlagernews im Überblick). Die Branche hat etliche weibliche Ausnahmekünstlerinnen hervorgebracht – allen voran Helene Fischer, die sich hierzulande zuletzt über vier Nummer-eins-Studioalben in Folge freuen durfte. Dass ihre Kolleginnen deshalb oftmals mit der 37-Jährigen verglichen werden, passt vielen allerdings ganz und gar nicht.

Schlagerwelt boomt dank Helene Fischer und Co. – auch für Beatrice Egli ging es stetig nach oben

In Sachen Powerfrauen hat der deutschsprachige Schlager (die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) seine Hausaufgaben definitiv gemacht. Insbesondere „Atemlos durch die Nacht“-Interpretin Helene Fischer hat sich – auch abseits des Genres – zu einem der größten Stars des Landes entwickelt. Allein in Deutschland soll die 37-Jährige inzwischen rund 11,4 Millionen Tonträger verkauft haben.

Zahlenmäßig kann ihre Schweizer Kollegin Beatrice Egli da zwar (noch?) nicht mithalten, doch das muss sie auch gar nicht: Für die DSDS-Siegerin der zehnten Staffel ging es in den vergangenen Jahren steil nach oben, inzwischen hat die 33-Jährige sogar eine eigene, nach ihr benannte Show im deutschen Fernsehen. Dass man sich oftmals dennoch Vergleichen mit Helene Fischer stellen müsse, kritisierte die Eidgenossin nun in einem Interview mit watson.de.

Seit Jahren begeistert Beatrice Egli die Schlagerwelt – doch die Schweizerin hat es satt, aufgrund ständiger Vergleiche im Schatten ihrer Kollegin Helene Fischer zu stehen © IMAGO / Future Image

„Das Ende des Glücks“: Schlagerstar Beatrice Egli übt Kritik an Helene-Fischer-Vergleichen

Das Vergleichen sei „das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit“, zitierte Beatrice Egli den dänischen Philosophen Søren Kierkegaard (1813-1855), als sie auf etwaige Vergleiche zu Schlagerqueen Helene Fischer angesprochen wurde. Weiter erklärte sie: „Aus diesem Grunde gibt es das ‚Vergleichen‘ in diesem Sinne gar nicht in meinem Leben.“

Ihre Haltung bekräftigte die Schlagersängerin (die Künstlernamen der großen Schlagerstars und ihre echten Namen) mit stichhaltigen Argumenten: „Es gibt genug Platz für viele tolle Schlagerfrauen in unserem Business und ich finde es wichtig, dass wir Frauen uns gegenseitig bestärken und uns in unserer Einzigartigkeit unterstützen.“ Sie setze da auf „ein klares Mit- und kein Gegeneinander“. Zudem sei sie „sehr froh, dass ich genau dieses Denken im meinem kompletten Umfeld zu spüren bekomme.“

Beatrice Egli mit Kritik an Helene-Fischer-Vergleichen nicht allein – auch Schlagerstar Vanessa Mai betroffen

Tatsächlich ist Beatrice Egli nicht die einzige Schlagersängerin, die in dieser Hinsicht eine derart klare Meinung vertritt: Auch Vanessa Mai kritisierte die ständigen Helene-Fischer-Vergleiche jüngst ebenfalls in einem Interview. „Das hat mich in meiner ganzen Schlagerkarriere begleitet und auch belastet“, so die 30-Jährige im Gespräch mit dem YouTube-Kanal Brust raus.

Eines haben die vergangenen Jahre auf jeden Fall bewiesen: Die Schlagerwelt ist vielseitig wie nie zuvor – und bietet dementsprechend genug Platz für Künstler jeglicher Art!

Im Rahmen ihres Interviews stellte sich die Schweizerin auch erneut gegen Mobbing: „Jeder Kommentar unangemessen": beschwerte sich Schlagerstar Beatrice Egli über das Thema Bodyshaming.