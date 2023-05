Schlagerstar Ikke Hüftgold verspottet Katja Krasavices neuen Song „Frauen“

Von: Florian Schwartz

„Dieses einseitige Gejammer ist ja sonst nicht zu ertragen“. Ikke Hüftgold macht sich mit provokanter Song-Parodie über Katja Krasavice lustig.

Limburg an der Lahn – In den Partyschlagern von Ikke Hüftgold (46) geht es gerne mal etwas derber zu. Allein der Ballermann-Hit „Layla“, den der 46-Jährige produziert hatte, schlug im vergangenen Jahr hohe Wellen. Der Musiker mit der schwarzen Zottel-Perücke liebt es, zu provozieren. Jetzt nahm er sich den neuen „Frauen“-Song von Katja Krasavice (26) vor und verspottete diesen mit einer eigenen „Männer“-Version auf seinem Instagram-Kanal.

Schlagerstar Ikke Hüftgold: „Frauen“-Song von Katja Krasavice ist „Gejammer“

In ihrem neuen Song „Frauen“ ruft Katja Krasavice zu mehr weiblicher Selbstakzeptanz auf. Ein gefundenes Fressen für Schlagersänger Ikke Hüftgold. Der Songschreiber und Produzent liebt es, bei Geschlechter-Themen zu provozieren.

Schon der Kommentar zu seinem aktuellen Posting verrät, was er von Krasavices neuem Wurf hält. Dort spricht er, dass er „schnell mal der Katja Krasavice den Song aufgehübscht“ hat. Seine Begründung: „Dieses einseitige Gejammer ist ja sonst nicht zu ertragen.“

Nach einer hübschen Version sieht das Ergebnis optisch allerdings nicht aus. Wie gewohnt inszeniert sich Hüftgold als Proll. Sowohl sein Baseball-Cap und als auch sein T-Shirt zieren die Aufschrift „Bumsbar“, in der Hand hält der Musiker eine Dose Apfelwein. Doch auch auf verbaler Ebene geht der Ballermann-Sänger mit der Rapperin ins Gericht.

Schlagersänger Ikke Hüftgold vs. Rapperin Katja Krasavice: „Dein Song, der taugt gar nichts“

In seinem Instagram-Posting lässt Ikke Hüftgold das Musikvideo im Hintergrund laufen, während er selbst einen neuen Antwort-Song darauf textet. Schnell entsteht der Eindruck eines Duetts. Auf Katjas Selbstbestimmungs-Arie an die Frauenwelt antwortet Hüftgold provokativ: „Männer müssen schon gar nichts. / Männer trinken sich die Welt, bis sie ihnen gefällt. / Auch, wenn alles am Arsch ist, / wird sofort ‘ne neue Runde nachbestellt.“

Doch dem noch nicht genug: Es folgen noch weitere Verszeilen mit derber Kritik. „Denn dein Song, der taugt gar nichts. / Hey, du glaubst, wir Männer sind das Problem? / Ich glaub‘, dass du am Arsch bist. / Komm, lass uns doch einen saufen gehen!“, singt Hüftgold weiter und setzt zum Abschluss noch eine anzügliche Bemerkung nach: „Dann gucken wir mal, was rotzbesoffen so alles passiert heute Nacht.“ Bislang hat Katja Krasavice auf Hüftgolds Song-Parodie noch nicht reagiert.

Katja Krasavice hat die Spendierhosen an: Die DSDS-Jurorin spendet oft an wohltätige Zwecke und begleicht sogar die Rechnungen ihrer Fans.