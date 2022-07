Schlagerstar Roland Kaiser macht bei Comedyshow „World Wide Wohnzimmer“ mit

Schlager-Star Roland Kaiser nimmt am bekannten YouTube-Format „World Wide Wohnzimmer“ teil © dpa-Zentralbild | Jan Woitas

Schlagerstar Roland Kaiser nimmt am bekannten Youtube-Format „World Wide Wohnzimmer“ teil. Die Folge erscheint am 8. August und ist auch in der ARD-Mediathek aufrufbar.

Frankfurt am Main - Diesen Auftritt haben die Fans wohl nicht erwartet. Roland Kaiser (70) ist teil der Comedyshow „World Wide Wohnzimmer“, die von den Zwillingen Benni und Dennis Wolter (31) moderiert und meist auf YouTube ausgestrahlt wird. Gemeinsam mit Ehrengast Roland geht es jetzt jedoch ins Fernsehen.

Für die Wolters-Zwillinge ist es das zweite Mal, dass sie im linearen Fernsehen moderieren, denn bereits für das Halbfinale der Eurovision Song Contest-Ersatzshow 2020 standen die beiden vor der Kamera. Roland Kaiser hingegen ist geprobt an TV-Show Auftritten und arbeitete selber bereits als Fernsehproduzent. Die Show soll in der Nacht von dem 8. August im Fernsehen ausgestrahlt und am selben Tag noch in der ARD-Mediathek veröffentlicht werden.

Der Schlagerstar und die Fans können sich bereits auf lustige Spiele freuen, wie zum Beispiel „Kennst du den Song?“ Bei dem Spiel treten, die Kandidat:innen gegen die beiden Brüder an. Es werden Songs aus unterschiedlichen Genres angespielt und wer sie zuerst errät, erhält einen Punkt. Fünf Punkte führen zum Sieg und damit zur goldenen Ananas. Dem Gewinner gebührt die Ehre, diese in den Händen zu halten, jedoch nicht mit nach Hause zu nehmen. Wer weiß, vielleicht wird für die den ersten TV-Auftritt der Sendung mal ein Auge zugedrückt.

Benni und Dennis freuen sich bestimmt besonders auf Roland, denn vor allem bei dem Spiel „Erkennst du den Song“ zeigt sich immer wieder, dass die beiden große Schlagerfans sind. Der Musiker wird in dieser besonderen Show auch nicht der einzige Gast bleiben. Mit dabei ist auch Comedian Felix Lobrecht (33), der schon fast Stammgast bei „WWW“ ist und gemeinsam mit den Zwillingen „Erkennst du den Song?“ spielen wird. Ob sich da wohl auch das ein oder andere Lied von Roland Kaiser mit untergemischt haben wird?