Schlagerstar Tony Marshall schwer krank: Selbst enge Freunde erreichen ihn nicht mehr

Von: Lisa Klugmayer

Tony Marshall galt lange als „Stimmungsmacher der Nation“, nun zieht er sich immer mehr zurück. Der Schlagerstar soll mittlerweile schon so schwach sein, dass er nicht mal mehr seine engen Freunde sehen will.

Baden-Baden - Wie schlecht geht es Tony Marshall (84) wirklich? Nachdem sich der Schlager-Star von zwei Corona-Infektionen und einer Not-Op erholt hat, soll sich sein Gesundheitszustand nun wieder rapide verschlechtert haben. Außer seiner Familie will er niemanden mehr sehen, deswegen haben sich seine Freunde auch schon von ihm verabschiedet.

Nach zwei Covid-Erkrankungen und Not-Op: Tony Marshall geht es immer schlechter

Im Oktober 2021 erkrankte Tony Marshall an Corona, lag sogar auf der Intensivstation. Sieben Monate später war der Covid-Test des Schlagerstars erneut positiv. Doch damit nicht genug: Diesen Sommer musste der 84-Jährige sich dann auch noch einer Not-Op unterziehen. „Es geht ihm so weit gut“, verriet sein Sohn Marc danach seinen Instagram-Fans.

Große Sorge um Tony Marshall. Der Schlagerstar soll so schwach sein, dass er nur noch seine Familie sehen will. (Fotomontage) © Instagram/Marc Marshall & IMAGO/HOFER

Nun soll sich der Gesundheitszustand von Tony Marshall, einem der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, erneut verschlechtert haben. Wie bild.de berichtet, soll der Schlagersänger auf einen Rollstuhl angewiesen sein. Außerdem ist er auf eigenen Wunsch aus seiner Seniorenresidenz ausgezogen und wird nun zu Hause gepflegt.

Tony Marshall hat schwere gesundheitliche Krisen hinter sich Tony Marshall hat schon seit längerem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bei ihm wurde Diabetes festgestellt, 2019 erlitt er einen Schlaganfall und Nierenversagen. Seitdem muss Tony Marshall dreimal die Woche zur Dialyse. Dazu kommen auch noch ernste Herzprobleme und Polyneuropathie (eine Nervenkrankheit).

Schlagerstar Tony Marshall schwer krank: Selbst enge Freunde erreichen ihn nicht mehr

Aus der Öffentlichkeit hat sich Tony Marshall schon länger zurückgezogen, nun will er auch seine Freunde nicht mehr sehen, wie ein enger Freund der BILD-Zeitung verrät. „Tony möchte außer seiner Familie niemanden mehr sehen, weil er sich zu schwach fühlt“, so der Insider, „Er will als fröhlicher Entertainer in Erinnerung bleiben“. Er habe schon Abschied von ihm genommen.

Doch Angst vor dem Tod hat Tony Marshall nicht. In einem älteren BILD-Interview meinte er: „Wenn der Tod kommt, dann kommt er. Ich habe ihn schon ein paar Mal weggeschickt. Aber irgendwann wird er mich wohl mitnehmen.“

Der Schlagerstar beschäftigt sich wohl schon etwas länger mit seinem Ableben. Schon im März dieses Jahres sprach Tony Marshall über seinen Tod und wie es passieren soll. Verwendete Quellen: bild.de