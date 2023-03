Keine „Sch**mpe“: Schlagerstar Vanessa Mai schüttet ihr Herz aus

Vanessa Mai trägt, was ihr gefällt – und wird im Netz dafür regelmäßig angefeindet. Mit starken Worten steht die Schlagersängerin für Gleichberechtigung ein.

Backnang – Für gewöhnlich erhebt Vanessa Mai (30) nur dann ihre Stimme, wenn sie einen ihrer vielen Schlager-Hits („Wolke 7“, „Ich sterb für dich“) zum Besten gibt. Hier und da nutzt die Schwiegertochter von Andrea Berg (57) ihre Berühmtheit allerdings auch dafür, um mit deutlichen Worten gegen Sexismus oder Mobbing anzukämpfen. So auch am Weltfrauentag (8. März 2022).

Vanessa Mai findet deutliche Worte – Schlagersängerin wehrt sich gegen Anfeindungen im Netz

Nicht nur gesanglich, auch modisch spielt Vanessa Mai im deutschen Schlager ganz oben mit. Die 30-Jährige mit kroatischen Wurzeln (geboren als Vanessa Marija Else Mandekić) hat eine Vorliebe für luftige Looks: egal, ob Sommerkleider, Hotpants, Bandeaus oder Bikinis. Doch ausgerechnet etwas derart Harmloses wie der eigene Modegeschmack bringt der „Wolke 7“-Interpretin hier und da abwertende Anfeindungen ein.

Das möchte die Schlagersängerin allerdings nicht auf sich sitzen lassen: Unter ein Foto, das sie in einem weißen, rückenfreien Trägertop zeigt, bezieht sie bei Instagram deutlich Stellung gegen die ebenso verletzende wie oberflächliche Kritik, die sie wegen ihres Kleidungsstils immer wieder abbekommt. „Für mich bedeutet Freizügigkeit ebenfalls Empowerment“, erklärt Vanessa Mai und fügt an: „Man muss sich nicht leicht bekleiden, um als starke Frau wahrgenommen zu werden. Aber wenn man sich gerne sexy kleidet, sagt es ebenfalls nichts über meine Seele, meine Moral, mein Talent und darüber, was ich ‚nötig‘ habe aus.“

Keine „Schlampe“ wegen eines Outfits – Schlagerstar Vanessa Mai kritisiert Vorverurteilungen

Ihre Forderung ist klar: Frauen sollten selbst entscheiden, was sie tragen – und zwar unabhängig davon, um welches Outfit es sich dabei handelt. „Macht mich der Jogginganzug zum Schluffi oder der Bikini zur Schlampe?“, fragt sie rhetorisch. „Ist es ein Widerspruch? Weil beides geht ja anscheinend nicht. Und dass wir diese Konversationen immer noch, wieder und wieder, Jahr für Jahr neu führen müssen, ist mir unbegreiflich“, so die 30-Jährige weiter.

Auch zum Thema „Missgunst unter Frauen" äußert sich die Sängerin: Man habe „Frauen über Jahre und Generationen hinweg beigebracht, einander mit Argusaugen zu beobachten und aufzupassen, dass [ihnen] eine andere Frau ja nicht das kleine Stückchen vom Kuchen streitig macht." Vanessa Mai fordert, dass sich das künftig ändert.