Duett bestätigt: Andrea Berg und Vanessa Mai veröffentlichen gemeinsame Single

Von: Jonas Erbas

Teilen

Dieses Duett hat es in sich: Andrea Berg und Vanessa Mai sind bald auf einer gemeinsamen Single zu hören (Fotomontage) © Daniel Bockwoldt/Tom Weller/dpa

Die Schlager-Überraschung ist perfekt: Andrea Berg feiert in diesem Jahr ihr 30. Bühnenjubiläum – und feiert dieses unter anderem mit einer Single, die sie mit ihrer Schwiegertochter Vanessa Mai aufgenommen hat. Damit räumen die beiden auch endgültig mit dem Gerücht auf, sie würden sich nicht verstehen!

Aspach - Für Andrea Berg (alle News zur Schlagerqueen) ist in 2022 richtig viel los: Die Schlagersängerin feiert in diesem Jahr ihr 30. Bühnenjubiläum, richtet eigens dafür an zwei Tagen eine große Feier in ihrer Wahlheimat Aspach aus und überrascht bald ihre Fans mit einem ganz besonderen Duett – gemeinsam mit ihrer Schwiegertochter Vanessa Mai hat sie eine Single aufgenommen, die am 8. Juli erscheinen wird.

Andrea Berg kündigt Single mit Vanessa Mai an – Schlagerstars singen Duett „Unendlich“

Seit 2017 ist Vanessa Mai mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Andrea Berg (die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten), verheiratet. Besonders in der Boulevardpresse hieß es in diversen Berichten allerdings immer wieder, die beiden Schlagersängerinnen kämen miteinander nicht aus – belegbare Anhaltspunkte für derartige Berichte gab es allerdings keine. Mit diesen Spekulationen räumen die beiden Powerfrauen nun endgültig auf.

In einem Instagram-Post, der Andrea Berg und Vanessa Mai eng beieinander stehend zeigt, erklärt die 56-jährige Schlagersängerin: „Ihr Lieben, etwas ganz Besonderes steht an. Ein Song, mit einer unheimlich wichtigen Botschaft. Einander die Hand reichen und gemeinsam stärker sein.“ Man wolle mit der Single, die den Titel „Unendlich“ trägt, für ein „Zusammenstehen“ eintreten und ein damit ein wichtiges Zeichen für Toleranz setzen: „Es ist egal, woher wir kommen, wie wir aussehen oder wen wir lieben.“

Andrea Bergs Duett mit Vanessa Mai erscheint bald – Schlagerqueen gibt Bühnenjubiläumsshows in Aspach

Bereits in wenigen Tagen wird die Single verfügbar sein, wie Andrea Berg verrät: „Nächsten Donnerstag [7. Juli; Anm.d.Red] um 23:59 Uhr erscheint mein gemeinsamer Song mit Vanessa Mai, die Videopremiere ist am Freitag [8. Juli; Anm.d.Red] um 18:00 Uhr.“ Man dürfe „gespannt sein“, verspricht die Schlagersängerin, die mit „30 Jahre Andrea Berg – Das Open Air-Highlight des Jahres 2022“ Ende Juli in Aspach ihr Bühnenjubiläum auch mit den Fans feiern wird.

Radikal abgenommen: Die Verwandlung von Ben Zucker, Semino Rossi, Andrea Berg und Co in Bildern Fotostrecke ansehen

Jüngst erfüllte die 56-Jährige ihrer Mama einen Herzenswunsch: Gemeinsam mit ihr geht es für Andrea Berg bald auf Safari – die rüstige Rentnerin hat nämlich eine schwere Zeit hinter sich... Verwendete Quellen: instagram.com/andreabergoffiziell