Schlagerstar Beatrice Egli stößt Daniela Alfinito vom Thron

Von: Jonas Erbas

Teilen

Fünfmal in Folge gelang Daniela Alfinito der Chart-Sprung zur Nummer eins – doch ihr Siegeszug wird nun ausgerechnet von Schlagerkollegin Beatrice Egli gestoppt.

Klagenfurt/Hungen – Seit 2019 steht Daniela Alfinito (52) jeden Januar zuverlässig an der Spitze der Albumcharts. Fünfmal in Folge gelang der Tochter von Amigos-Star Bernd Ulrich (72) diese eindrucksvolle Leistung insgesamt, zuletzt im Winter 2023 mit „Frei und grenzenlos“. Nun findet dieser Lauf allerdings ein Ende – wegen Schlagerstar Beatrice Egli (35).

Beatrice Egli holt mit „Balance“ Platz eins – Daniela Alfinito landet ‚nur‘ an dritter Stele

Denn sowohl die Schweizerin als auch Daniela Alfinito haben zuletzt neue Alben vorgelegt: Beatrice Egli ihr zehntes Studioalbum „Balance“, ihre Schlagerkollegin ein „Best of“. Bereits die Midweek-Charts versprachen einen heißen Kampf: Beatrice Egli rangierte auf Platz eins, dahinter lauerte Daniela Alfinito. Am Freitag (7. Juli) war die Chart-Schlacht um den Schlagerthron dann entschieden.

Lichter, Liebe, Legenden: Die schönsten Bilder von Florian Silbereisens „Schlagerbooom“ Fotostrecke ansehen

Mit „Balance“ landete Beatrice Egli ihr zweites Nummer-eins-Album in Deutschland (nach „Alles was du brauchst“, 2019) und setzte sich damit gegen ihre 17 Jahre ältere Branchenkollegin durch. Die musste sich am Ende gar einem anderen Künstler geschlagen geben und landete ‚nur‘ auf Platz drei. Vor ihr steht in der aktuellen Chartwoche (7. Juni 2023 bis 13. Juni 2023) der deutsche Rapper T-Low (22).

Top 5: Deutsche Albumcharts (7. Juni 2023-13. Juni 2023) 1. Beatrice Egli - „Balance“ 2. T-Low - „Drug Related Lifestyle“ 3. Daniela Alfinito - „Best of“ 4. Apache 207 - „Gartenstadt“ 5. 5-Star - „Stray Kids“

An der Schlager-Spitze: Beatrice Egli kann zweites Nummer-eins-Album „nicht fassen“

Nachdem sich Beatrice Egli ab 2014 in den deutschen Albumcharts mühsam von Platz drei nach ganz oben arbeiten musste, ist die Freude über die Spitzenposition entsprechend groß: „Ich kann’s noch gar nicht fassen und bin einfach nur unendlich dankbar! Ihr tragt mich huckepack“, jubelte die DSDS-Gewinnerin von 2013 bei Instagram. Ihren Erfolg darf sie am Wochenende entsprechend würdig feiern: Am Samstag (8. Juli) steht sie in Klagenfurt bei der „Starnacht am Wörthersee“ auf der Bühne.

Mit „Balance“ schnappte sich Beatrice Egli Platz eins in den deutschen Albumcharts. Pech für Daniela Alfinito: Nach zuletzt fünf Spitzenpositionen in den Charts reichte es mit ihrem „Best of“ ‚nur‘ für Platz drei © Daniel Scharinger/Future Image/Imago

Doch obwohl es für Daniela Alfinito diesmal nicht für Platz eins gereicht hat, darf sich die gelernte Altenpflegerin natürlich ebenso über einen Platz in der aktuellen Top 3 freuen. Traut man ihrem bisherigen Erfolg, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie sich mit dem nächsten regulären Studioalbum die sechste Nummer eins sichern wird. Trotz des anhaltenden Erfolgs wurde es für ihre Schweizer Kollegin jüngst äußerst emotional: Vor laufender Kamera kämpfte Beatrice Egli im ZDF zuletzt mit den Tränen. Verwendete Quellen: ofiziellecharts.de, instagram.com/beatrice_egli_offiziell