Haare ab: Schlagerstar Helene Fischer war gegen Florian Silbereisens neuen Look

Von: Stella Rüggeberg

Helene Fischer war kein Fan von Florian Silbereisens neuem Kurzhaarschnitt © dpa | Andreas Lander & dpa/dpaweb | Peter Förster

Florian Silbereisen mit langen, blonden Haaren ist für viele Schlagerfans ein ungewohntes Bild. Seit 2013 trägt der Entertainer einen Kurzhaarschnitt. Ein großer Fan des neuen Looks war seine damalige Partnerin Helene Fischer allerdings nicht.

Trug er vor vielen Jahren noch lange blonde Haare, so hat sich Schlagerstar Florian Silbereisen seit einiger Zeit für einen Kurzhaarschnitt entschieden. Seine Ex-Partnerin und Schlagerkollegin Helene Fischer war gegen diese drastische Veränderung. Sie war anfangs kein großer Fan des neuen Erscheinungsbildes.

Florian Silbereisen mit blonder Mähne nicht wiederzuerkennen

Treue Schlagerfans werden nicht nur die steile Karriere von Florian Silbereisen (die wichtigsten Fernsehsendungen des Schlagerkönigs) mitbekommen haben, sondern auch die ein oder andere optische Veränderung des Entertainers. So begeisterte er zum Anfang seiner Schlagerkarriere mit einer langen, blonden Mähne. An seiner Seite damals, Helene Fischer. Die beiden galten als das Traumpaar am Schlagerhimmel.

Florian Silbereisen mit langer blonder Mähne kaum wiederzuerkennen © dpa / Jan-Peter Kasper

2013 trennte sich Florian Silbereisen (die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) aber von seiner blonden Mähne und trägt seitdem einen braunen Kurzhaarschnitt. In der NDR-Talkshow „Tietjen und Hirschhausen“ plaudert der Showmaster nun aus dem Nähkästchen und verrät dabei, dass Helene Fischer kein großer Fan seines Umstylings war. Denn Flori war mit der neuen Frisur kaum wiederzuerkennen.

Florian Silbereisen trägt seit 2013 seine Haare kurz und braun

Doch wie auch seine Fans gewöhnte sich Helene Fischer schnell den neuen Look. Seit 2013 trägt der Schlagerstar seine Haare kurz. Mittlerweile ist seine braune Haarpracht an den Seiten jedoch leicht ergraut.

Im Juli starten endlich wieder die Schlagershows. Während sich die meisten Fans auf die Saison freuen, beschweren sich andere, Florian Silbereisens Festeshows seinen zu weit weg. Verwendete Quellen: rtl.de