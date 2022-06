„War total geflasht“: Thomas Anders bekam Originalhut von Michael Jackson zu Weihnachten

Von: Jonas Erbas

Thomas Anders besitzt ein Stück Musikgeschichte: einen Hut, der einst US-Popstar Michael Jackson gehörte (Fotomontage) © Britta Pedersen/Kay Nietfeld/dpa

Mit Modern Talking gelang Thomas Anders einst der ganz große Wurf. Doch auch als berühmter Pop- und Schlagerstar erlebt man so seine Fanmomente: Der 59-Jährige verriet nun, dass er ein kostbares Stück sein Eigen nennen darf, das einst niemand Geringerem als Michael Jackson gehörte.

Koblenz - Als ‚King of Pop‘ prägte Michael Jackson (†) die Musikwelt wie kaum ein anderer – kein Wunder, dass sich auch immer wieder die ganz großen Stars als Fans des 2009 verstorbenen US-Sängers outen. Thomas Anders, der nach seiner Modern-Talking-Karriere nun in der Schlagerwelt (alle Schlager-News im Überblick) durchstartet, besitzt sogar ein ganz besonderes Stück aus MJs einstigem Besitz.

Thomas Anders besitzt seltenen Michael-Jackson-Hut – Schlagerstar bekam ihn zu Weihnachten

Ja, Thomas Anders (die erfolgreichsten Schlagersänger aller Zeiten) ist seit einiger Zeit der stolze Besitzer eines kleinen Stückchens Musikgeschichte: Dem Modern-Talking-Star gehört der weiße Hut, den Michael Jackson im Videoclip zu „Smooth Criminal“ trug. Dieser ist sogar vom ‚King of Pop‘ höchstpersönlich signiert, wie der 59-Jährige in dem YouTube-Format „Unterbergs Universum“ verriet.

Zu dem kostbaren Stück kam der Schlagersänger allerdings eher durch Zufall – und die selbstlose Geste eines Freundes: Dieser sammelt seltene Schätze aus dem Musikgeschäft und besaß einst auch jenen weißen Michael-Jackson-Hut, den Thomas Anders schon damals regelmäßig bestaunte. Zum Fest der Liebe erlebte der 59-Jährige dann eine große Überraschung: „Irgendwann an Weihnachten kam er zu mir und sagte: ‚Du, der [Hut] ist bei dir in guten Händen. Ich schenke ihn dir.‘ Da war ich total geflasht.“

Thomas Anders stellt Michael-Jackson-Hut in Vitrine aus – Preis der Seltenheit unbekannt

Den Hut bewahrt Thomas Anders inzwischen in einer beleuchteten Vitrine auf. Dort ist das Kleidungsstück des ‚King of Pop‘ nicht nur sicher, sondern lässt sich von Besuchern auch bestens bewundern. Was die Kostbarkeit tatsächlich wert ist, verrät der Schlagerstar (die Künstlernamen der Schlagerstars und ihre echten Namen) zwar nicht, ein kleines Sümmchen dürfte im Falle eines Verkaufes dafür aber schon gezahlt werden müssen: 2020 wurde ein Handschuh Michael Jacksons bereits für 112.000 US-Dollar versteigert.

Auch Thomas Anders‘ Kumpel und Mitmusiker ist in heller Aufregung: Klammheimlich hat man Helene Fischers TV-Comeback geplant, das sie im Juli bei Florian Silbereisen in dessen neuer Schlagershow geben wird. Verwendete Quellen: Unterbergs Universum (YouTube, Folge vom 27. Mai 2022)