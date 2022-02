Schlager-Traumpaar wehrt sich gegen Nerv-Frage - dann crasht DSDS-Star die Aufnahme

Von: Armin T. Linder

Teilen

Ramon Roselly erlaubte sich offenbar einen Scherz. © Screenshot

Ein Schlager-Traumpaar schwebt immer noch im siebten Himmel und wehrt sich gegen eine Nerv-Frage - das Video crasht dann ein DSDS-Star.

Update vom 13. Februar 2022: Das Glück zwischen dem Schlager-Traumpaar Karsten Walter und Marina Marx ist immer noch riesig - und wird möglicherweise bald (siehe Update vom 22. Januar) von einem Baby gekrönt. Es gibt eine Frage, die nervt beide kolossal. Das machten sie jetzt in einem launigen Instagram-Video gemeinsam mit DSDS-Sieger Ramon Roselly deutlich. „Welche Frage könnt ihr nicht mehr hören?“, wird da gefragt. Die Antwort: „Seid ihr 2 eigentlich noch ein Paar?“ Erneut eine klare Ansage an all die Hater: Schaut her, wir sind immer noch im siebten Himmel. „Meine Meinung ist, die Leute sollen sich doch um ihr eigenes Leben kümmern, oder vor ihrer eigenen Tür kehren“, stimmt ihnen ein Fan zu.

Dass Ramon Roselly bei der Aufnahme zu dem Clip dabei ist, war wohl nicht geplant - es sieht eher aus, als mogele er sich ins Bild. „Ramon crasht die Aufnahme“ und „Liebe einfach Ramon ‚keine Ahnung was ich mach, aber ich will die Aufnahme crashen‘“, schreiben entsprechend auch die Fans.

Schlager-Sängerin schwanger von ihrem Kollegen? Auf Gerüchte reagiert sie uneindeutig

Update vom 22. Januar 2022: Marina Marx und Karsten Walter sind verliebt, verlobt und überglücklich. So sehr, dass in einer TV-Show von Florian Silbereisen kürzlich sogar der nächste Schritt zur Sprache kam: ein mögliches gemeinsames Baby. „Bei uns wird‘s auch langsam mal Zeit oder?“, meinte Walter. Da waren die Gerüchte in der Welt! Insofern kein Wunder, dass auch Fans nachhaken. So geschehen jetzt, als Marina Marx eine Überraschung bei Instagram ankündigte. Vermutlich ist nur neue Musik gemeint.

Aber sie zeigt auch, welche Spekulationen sie sonst so erreicht haben. „Vielleicht ein neues Duett mit Karsten zusammen?“, überlegt ein Fan. Und ein anderer fragt gerade heraus: „Du verrätst uns etwas zur Schwangerschaft?“ Marina Marx hat dazu nur einen kryptischen Kommentar übrig: „Aiaiai“, schreibt sie mit zwei Emojis. Das ist also eher nicht die Überraschung - aber ein „Wir haben derzeit keine gemeinsamen Kinderpläne“ ist es auch nicht.

Auch Karsten Walter äußerte sich unlängst noch mal zum Thema bei „Die Schlagercharts 2021“ im MDR: „Ich wünsche mir auf jeden Fall eine große Familie. Wer weiß, was noch alles passiert in Zukunft.“

Schlager-Traumpaar 2021: Nach Liebes-Outing verbreitet er neue private Wow-Nachricht: „Was viele nicht wissen ...“

Update vom 30. Dezember 2021: Es war ein tolles Jahr für Karsten Walter. Nicht nur wegen des Liebes-Outings mit seiner Marina Marx. Jetzt verbreitete er via Instagram eine neue Glücks-Botschaft. „Was viele nicht wissen: ich bin in diesem Jahr zum ersten Mal Onkel geworden!! Das war definitiv mein diesjähriges Highlight“, schreibt er zu einer kleinen Foto-Serie. Auf dem zweiten Bild (sichtbar durch Wischen/Klick auf den Pfeil) ist er wohl mit dem Baby zu sehen. Die Fans überschlagen sich mit Glückwünschen - und auch seine Marina lässt ein Herz da.

Schlager: Das Liebes-Outing des Jahres 2021! Zwei Stars schon seit 2020 heimlich ein Paar

Update vom 23. Dezember 2021: Es war DAS Liebes-Outing 2021 in der Schlager-Szene: Marina Marx (31) und Karsten Walter (28) sind ein Paar. Im Frühjahr machten sie ihre Beziehung bei Florian Silbereisen öffentlich, im Herbst gaben sie ihre Verlobung bekannt. Die Geschichte ihrer Beziehung lesen Sie in unserem Ursprungsartikel unten.

Jetzt schauten beide in einem Video bei Karsten Walters TikTok-Kanal auf ihre Beziehung zurück. Und geben allen, die nicht an ihre Liebe glaubten, einen mit. „Wenn sie sagen: eure Beziehung hält nur 2 Wochen .. Best friends since 2018. Couple since 2020“, heißt es dort. Und beide posieren innig vor einem Weihnachtsbaum.

Die Fans freuen sich mit ihnen. „Karsten + Marina sind das beste Schlager-Traumpaar der Welt“, kommentiert einer. „Ihr passt einfach mega zusammen“ und „Das süßeste Paar ever. Ihr gehört einfach zusammen und hört nicht auf andere Leute, die sind einfach nur neidisch“, schreiben andere.

Erst Versteckspiel, dann heimliche Verlobung: Die wunderschöne Liebe des neuen Schlager-Traumpaars

Unser Artikel vom 30. September 2021: Berlin - Der Schlager lebt von großen Gefühlen! Insofern ist die Geschichte des neuen Traumpaars eine, die bei vielen Fans für „Wow“s und „Hach“s sorgen dürfte. Erst liebten sie sich nur im Geheimen. Dann kam es zum Liebes-Outing. Und inzwischen ist ihre Verlobung offiziell!

Schlager-Liebe blieb lange geheim - Sie begann schon im Corona-Jahr 2020

Die Rede ist von Marina Marx (31) und Karsten Walter (28). Sie die Schlager-Newcomerin, er der ehemalige Feuerherz-Sänger. Ihre Gefühle füreinander entdeckten beide im Jahr 2020, im irren Corona-Jahr. Das verrieten sie Florian Silbereisen im Februar 2021. „Letztes Jahr hat‘s gefunkt!“, so Marx. „Aber auf ne ganz andere Art und Weise. Wir waren ja lange Zeit auch sehr gut befreundet. Dieses verrückte Jahr, wir wissen ja alle, wie es war. Wir waren auch viel zu Hause und wir haben uns dann privat auch sehr, sehr häufig getroffen.“

Soooo verliebt: Marina Marx und Karsten Walter bei „Immer wieder sonntags“ im Juni 2021. © Guenter Hofer/SchwabenPress/Imago

Schlager-Traumpaar Marina Marx und Karsten Walter: Inzwischen zelebrieren sie ihr Glück öffentlich

Monatelang liebten die beiden sich also nur im Geheimen. Nachdem die Gerüchte immer lauter wurden, hatten sie das Versteckspiel satt. „Das Herz hat irgendwann doch so doll gepumpert und es waren dann doch Schmetterlinge im Bauch. Und die müssen jetzt raus“, meinte Marina Marx bei Florian Silbereisen im März 2021. Und ließ im August 2021 beim TV-Entertainer auf der Bühne durchblicken, dass es die richtige Entscheidung war: „Schön, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen“, so Marx.

Marina Marx und Karsten Walter bei der „Ross Anthony Show“ in Erfurt. © KH via www.imago-images.de

Seitdem lassen beide kaum eine Gelegenheit aus, ihre Liebe öffentlich zu leben. Auch bei „Immer wieder sonntags“ oder der „Ross-Antony-Show“ turtelten und knutschten sie öffentlich. Nach dem Motto: Wenn man sich schon in einem Song-Duett („Fahr zur Hölle“, das entgegen dem Titel ein echter Liebesbeweis ist) mit Worten anschmachtet, kann man es auch darüber hinaus tun.

Marina Marx und Karsten Walter verlobt: Es ist offiziell!

Ebenfalls zunächst heimlich ist es nun zur Verlobung gekommen. Den ersten Hinweis gab Marx am 29.9.2021 in ihrer Instagram-Story. Zu sehen waren dort beide Hände, an ihrem Finger funkelte ein Ring, dazu schrieb sie „Babe“. Und noch am selben Tag ließ Walter in seiner Instagram-Story die Bombe platzen. „Wir sind schon verlobt“, schrieb er mit einem Ring-Emoji.

Marina Marx zeigte via Instagram den Ring an ihrem Finger. © Marina Marx bei Instagram

Marina Marx und Karsten Walter: Sie schwärmen sooooo voneinander

Es ist die ganz, ganz große Liebe! Das ist auch den Aussagen beider im Interview mit „Meine Schlagerwelt“ bei MDR im August zu entnehmen. Walter schwärmt: „Marina ist für mich der empathischste Mensch, den ich jemals getroffen habe. Sie kann sich so gut in andere Menschen hineinversetzen und ist auch sehr fürsorglich. Einfach ein toller Mensch, es ist unfassbar. Und sie hat die schönsten Augen, die es gibt.“

Und was liebt sie an ihrem Karsten besonders? „Das krasseste an Karsten ist, dass er mich abends immer in den Schlaf redet, wenn ich nicht schlafen kann. Er ist mir immer eine starke Schulter. Wenn ich ihm schreibe, dass für mich gerade der Himmel brennt, dann ruft er mich direkt an. Ja, wir haben eine Fernbeziehung, aber wir sind so krass verbunden.“ So krass verbunden? Offensichtlich hat die Schlager-Welt nach dem Liebes-Aus zwischen Helene Fischer und Florian Silbereisen ihr ersehntes neues Traumpaar. Kürzlich waren Marx und Walter auch zusammen in einem Berliner Restaurant zu sehen. (lin)