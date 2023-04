Trotz Rippenbruch: Helene Fischer kündigt Zusatzkonzert für „Rausch“-Tour an

Von: Florian Schwartz

Nachdem die Frühjahrs-Termine für Köln und Bremen abgesagt worden waren, sorgt Helene Fischer jetzt für eine große Überraschung. Es gibt einen weiteren Termin bei der „Rausch“-Tour.

Köln – Eigentlich sollte Köln den großen Auftakt für die „Rausch“-Tour von Schlagersängerin Helene Fischer (38) markieren. Doch am 20. März meldete sich die Schlagerqueen mit einer traurigen Botschaft in den sozialen Netzwerken zu Wort. Sie hatte sich kurz vor Tour-Beginn bei einer Probe einen Rippenbruch zugezogen. Die Folge: Die Tour für Bremen und Köln musste verschoben werden. Die Premiere der „Rausch“-Tour wird daher erst am 11. April in Hamburg stattfinden. Doch jetzt dürfen sich die Fans auf eine Entschädigung freuen. Denn Helene Fischer kündigte völlig überraschend ein Zusatzkonzert an.

Schlagerqueen Helene Fischer gibt Zusatzkonzert in Köln – Der Vorverkauf ist bereits gestartet

Die Nachricht von der Rippenfraktur hatte vor allem die Fans in Köln und Bremen schwer getroffen. Schließlich mussten ihre Termine nach hinten verschoben werden. Während man in Bremen bereits vom 10. bis 12. Mai in den Genuss der „Rausch“-Tour kommt, muss man sich in Köln noch bis Ende August gedulden. Obwohl die meisten Fans mit Verständnis auf diese notwendige Tour-Verschiebung reagierten, war die Enttäuschung groß. Doch jetzt wartet die Sängerin mit einem kleinen Dankeschön auf: Es gibt ein Zusatzkonzert in Köln.

Wie aus einer offiziellen Mitteilung des Veranstalters „Live Nation GSA“ hervorgeht, wird Helene Fischer zu den bislang angekündigten Ersatz-Terminen am 29. August ein weiteres Zusatzkonzert in der Kölner Lanxess Arena geben. Dies bedeutet, dass die Sängerin insgesamt siebenmal in der Domstadt auftreten wird. Die weiteren Termine in Köln sind der 25., 26., 27. und 30. August sowie der 1. und 2. September. Der Vorverkauf für das Zusatzkonzert hat bereits begonnen.

Gegen alle Spekulationen – Zusatzkonzert von Helene Fischer aufgrund hoher Nachfrage

Der Ausfall der Frühjahrs-Termine hatte allerdings auch für Spekulationen gesorgt. Unter anderem hat Comedian Oliver Pocher (45) in seinem Podcast den Verdacht geäußert, dass der Vorverkauf womöglich nicht so lief wie erwartet und die Tour deswegen verschoben wurde. Stefan Löcher, der Chef der Lanxess-Arena, sieht das jedoch anders. „Die Zusatzshow zeigt, was für eine einzigartige Künstlerin Helene Fischer ist. Solch eine gigantische Nachfrage generieren nur ganz wenige Künstlerinnen und Künstler auf diesem Planeten.“, so der Arena-Manager.

„Das Vertrauen in den Standort Köln für einen weiteren Termin freut mich enorm! Trotz oder gerade wegen der Verlegung steigt die Vorfreude auf sieben Mega-Konzerte im August und September bereits ins Unermessliche!“, erklärt Löcher in der offiziellen Mitteilung weiter. „Heute wünschen wir Helene natürlich zunächst gute Genesung und drücken ihr für den Tourstart in Hamburg die Daumen.“ Fragen werfen dahingegen andere Details auf: Seit ihrer Verletzung scheint Helene Fischer verschwunden, ihr Team weilt indes im Ausland. Verwendete Quellen: watson.de, swp.de