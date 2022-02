80er-Schlager-Fans kennen den Mann alle: Legende hat neuen Job beim Radio - mit FC-Bayern-Kultfigur

Viktor Worms kehrt zurück zu seinen Radio-Wurzeln. © Oldie Antenne

Prominente Neuzugänge bei einem ambitionierten Radio-Sender: Ein langjähriger Schlager-Moderator startet dort ebenso wie eine FC-Bayern-Legende.

Ismaning - Es ist ein klarer Fall aus der Abteilung „Was macht eigentlich ...?“ TV-Moderator Viktor Worms führte die Zuschauer von 1985 bis 1990 durch die ZDF-„Hitparade“. Und die war ganz fester Bestandteil in den Wohnzimmern der deutschen Schlager- und Pop-Fans. Während Worms‘ Zeit, aber natürlich auch zuvor unter der Ägide von Dieter Thomas Heck. Was schon weniger Menschen wissen dürften: Von 1998 bis 2001 war er Unterhaltungschef des ZDF, produzierte „Wetten, dass...?“. Lange Jahre hielt er sich eher im Hintergrund, leitete als Geschäftsführer die „worms mediapartner GmbH“. Jetzt hat Worms einen neuen Moderationsjob.

Schlager-TV-Legende Viktor Worms geht zurück zum Radio - zum selben Sender wie Stephan Lehmann

Wie verschiedene Radio-Fachportale wie radiowoche.de und radioszene.de berichten, führt er ab 28. Februar durch das Nachmittagsprogramm (15 bis 19 Uhr werktags) bei Oldie Antenne. Der Sender wird ab 1. März auch über DAB+ in Hessen ausgestrahlt, seit Anfang Februar ist er bereits in Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Saarland zu hören. Der Sender gehört zur „Antenne Bayern Group“, hieß bisher „Antenne Bayern Oldies but Goldies“.

Lang ist‘s her: Viktor Worms (r.) mit David Hasselhoff bei der ZDF-„Hitparade“. Das Foto entstand wohl Ende der 80er. © Frank Hempel / Imago

Schlager-TV-Legende Viktor Worms ist nicht der einzige prominente Neuzugang bei Oldie Antenne: FC-Bayern-Stadionsprecher Stephan Lehmann kehrt dort zu seinen Radio-Wurzeln zurück und übernimmt die Morgensendung (tz.de berichtete).

Schlager-TV-Legende Viktor Worms freut sich auf neue Aufgabe

Auch Viktor Worms, jetzt 62, blickt auf eine langjährige Radio-Vergangenheit zurück, arbeitete für den RTL-Hörfunk und für Antenne Bayern. „Radio ist meine große Leidenschaft!“, schwärmt er. „Endlich wieder am Mikrofon zu stehen und Songs aufzulegen, die mich mein ganzes Leben begleitet haben… ein großartiges Gefühl! Mit Oldie Antenne schließt sich für mich ein Kreis: Ich hatte meine schönste Zeit im Radio bei Antenne Bayern. Jetzt mit alten Weggefährten wie Stephan Lehmann und Hakan Turan noch einmal etwas Neues zu starten – da wollte ich von Anfang an dabei sein!” Von einem anderen Radio-Sender mussten sich die Fans hingegen kürzlich verabschieden. (lin)