An Weihnachten alleine: Diese Menschen geben Stefan Mross nach Trennung von Anna-Carina Halt

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack gehen fortan getrennte Wege. An Weihnachten ist der Schlagerstar ganz alleine. In dieser schweren Zeit kann er sich aber voll und ganz auf seine Freunde verlassen.

Passau – „Home Alone“ lautet dieses Weihnachten nicht nur der Titel eines der beliebtesten Festtagsfilme, sondern dürfte für Stefan Mross (47) in der stillen Zeit leider auch Motto sein. Denn am 11. November verkündeten der Schlagerstar und seine Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30) ihre Trennung. Seitdem hat sie sich neu verliebt und schwebt mit ihrem neuen Freund auf Wolke Sieben, während Stefan in der Adventszeit alleine vor den Scherben ihrer Liebe steht.

Prominente Unterstützung: Stefan Mross kann sich auf Florian Silbereisen und Andy Borg verlassen

Trauern Schlagerfans noch immer über das Beziehungsende des „Immer wieder sonntags“-Duos, fackelte Anna-Carina nicht lange und verschenkte ihr Herz an den attraktiven Key-Account-Manager Daniel B. aus Österreich, mit dem sie seit ein paar Wochen überglücklich ist. Ein erstes offizielles Pärchenfoto präsentierte Anna-Carina Woitschack ihren Fans auch schon – und machte damit ein für alle Mal deutlich, dass zwischen ihr und Stefan Mross wirklich alles aus ist.

Stefan Mross ist seit knapp einem Monat von Anna-Carina Woitschack getrennt. Halt findet er in dieser schweren Zeit bei seinem alten Freund Florian Silbereisen. © IMAGO/STAR-MEDIA; IMAGO/Bildagentur Monn (Fotomontage)

Zwar scheint es so, als habe Stefan Mross nach dem Liebesaus mit Reality-Star Evelyn Burdecki (34) angebandelt, offiziell ist der charmante Trompeter aber immer noch single. Auch wenn er die Festtage ohne einer Herzensdame an seiner Seite verbringen muss – auf zwei seiner Musiker-Kollegen kann er immer bauen: Florian Silbereisen (41) und Andy Borg (62). Schließlich ist er mit Showmaster Flori seit seiner Kindheit befreundet und gab Anna-Carina am 6. Juni 2020 live im Fernsehen bei seinem Freund das Ja-Wort.

Aus und vorbei: Diese Promi-Paare haben sich 2022 getrennt Leonardo DiCaprio (47) und Camila Morrone (25) Peggy Jerofke (46) und Steff Jerkel (53) Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45) Vitali (51) und Natalia (48) Klitschko Antonia Hemmer (22) und Patrick Romer (26)

„So viel erlebt – und da waren viele, viele schöne und sehr lustige Tage mit dabei“, sprach Florian Silbereisen bei „MDR um 4“ einst über die fast 30-jährige Freundschaft der beiden, „Das wird uns keiner mehr nehmen.“ Auch Andy Borg dürfte Stefan Mross bei Herzschmerz und Traurigkeit treu zur Seite stehen – schließlich eilte Stefan seinem Freund nach dessen Rauswurf beim „Musikantenstadl“ zur Hilfe. „Ich bin traurig und enttäuscht, dass man mit Gewalt eine der letzten Kult-Unterhaltungssendungen an die Wand spielt“, ließ er gegenüber bild.de damals wütend verlauten.

Nach Trennung von Anna-Carina: Die Frauen in Stefan Mross‘ Leben geben ihm Halt

Anna-Carina Woitschack ist über alle Berge, spielt mit ihrem neuen Schatz im Schnee und postet romantische Schnappschüsse vom Pärchenausflug nach Salzburg. Auf zwei Damen in seinem Leben kann sich Stefan Mross aber nach wie vor verlassen: Mama Stefanie (81) und Ex-Frau Stefanie Hertel (43). Mit der Sängerin war er von 1994 bis 2011 zusammen, die gemeinsame Tochter Johanna (21) folgt heute dem Beispiel ihrer Eltern und beweist, wie viel Musik-Talent die Schlagerstars ihr in die Wiege gelegt haben.

TV-Hochzeit, Luxus-Camper, Ehe-Aus: Die Beziehung von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in Bildern Fotostrecke ansehen

„Wir können uns immer noch in den Arm nehmen und sagen: Toll, dass wir uns haben, als Freunde“, schwärmte Stefanie Hertel im Gespräch mit Express über Stefan, den sie immer noch als ihren besten Freund sieht. Bei so viel Unterstützung und inniger Freundschaft ist der Herzschmerz bestimmt bald vergessen und das Lächeln kehrt zurück ins Gesicht des Schlagerstars. Um mit der Trennung von Anna-Carina endgültig abzuschließen, bot Stefan Mross nun seine Luxusvilla zum Verkauf an. Verwendete Quellen: schlager.de, MDR um 4/Folge vom 12.03.2021, bild.de, desired.de, promipool.de