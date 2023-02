„Wüsste, wo es wäre“: Nino de Angelo hat sein letztes Koks im Wald beerdigt

30 Jahre lang hat Kokain Nino de Angelos Leben bestimmt. Das letzte bisschen Rauschgift begrub der Schlagerstar im Wald. Dort liegt es wohl bis heute.

Wertach – Musikalisch mag Nino de Angelo (59) vor allem dank „Jenseits von Eden“ (1983) seine größten Erfolge im Schlager gefeiert haben, doch fernab des Genres lebte sich der Sänger zeitweise wie ein Rockstar aus. Der Preis, den er dafür zahlte, war hoch: Über Jahrzehnte war der Deutsch-Italiener suchtkrank. Inzwischen kann er ganz offen über dieses düstere Kapitel seines Lebens sprechen.

Nino de Angelo spricht über seine Sucht – Schlagerstar konsumierte 30 Jahre lang Kokain

Der Ruhm war für Nino de Angelo ein zweischneidiges Schwert: Im zarten Alter von 21 Jahren landete der „Jenseits von Eden“-Sänger seinen ersten (und einzigen) Nummer-eins-Hit, danach folgte bewegte Jahre, in denen der 59-Jährige zeitweise den Halt verlor. Es folgten Alkohol- und Kokainsucht, mehrere Ehen gingen in die Brüche. Auch gesundheitlich ereilten den Schlagerstar immer wieder Rückschläge: 2009 erkrankte er an der Immunschwächekrankheit ITP, 2016 wurde bei ihm die Lungenkrankheit COPD diagnostiziert.

30 Jahre habe Nino de Angelo gebraucht, um vom Kokain loszukommen. Um die Sucht zu besiegen, habe er das Rauschgift sogar symbolisch im Wald beerdigt (Fotomontage) © Future Image/Jan Huebner/Imago

Es ist wohl ein Leben wie dieses, das den Sänger geläutert hat. Obwohl Nino de Angelo immer noch wortgewaltig austeilen kann, wirkt er durchaus reflektiert, als er im Interview mit rtl.de über seine Suchterkrankung spricht: „Koks hat mein Leben bestimmt“, so das Enfant terrible des deutschsprachigen Schlagers. 30 Jahre lang habe das Rauschgift ihn begleitet – und das, obwohl der 59-Jährige wisse, dass die Droge „sehr, sehr gefährlich“ sei.

„Jenseits von Eden“ heißt eigentlich „Guardian Angel“ – Nino de Angelos größter Hit ist ein Cover: Mit „Jenseits von Eden“ macht sich Nino de Angelo gleich in mehrfacher Hinsicht unsterblich: Bis heute zählt der Hit zu den meistverkauften Schlagern ab 1975 und brachte dem Sänger sogar internationale Erfolge ein. Allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz gab es Platz eins in den Charts für die Erfolgs-Single, deren englischsprachige Version („Guardian Angel“) sogar im Vereinigten Königreich auf Rang 57 vorstieß. „Guardian Angel“ ist ursprünglich allerdings ein Song von Drafi Deutscher (†60), den dieser ebenfalls 1983 unter dem Pseudonym Masquerade veröffentlicht hatte. Hitmacher Joachim Horn-Bernges (73) schrieb für Nino de Angelo einen neuen Text zu der eingängigen Melodie der Nummer.

Nino de Angelo vergrub letztes Kokain im Wald – Schlagersänger zeigt sich geläutert

Doch Nino de Angelo hat sich von dem weißen Gift losgesagt: Sein letztes bisschen Kokain habe er im Wald vergraben, so der Schlagersänger. Etwa für den Notfall? „Wenn es mich überkommt, wüsste ich, wo es wäre“, gibt er offen zu, erklärt dann allerdings: „Aber ich glaube, das ist von der Natur mittlerweile zersetzt worden.“ Der Konsum habe schließlich auch seine Psyche beeinflusst: Ohne den Stoff sei er nicht in der Lage gewesen, Euphorie zu verspüren.

Was Kokain im schlimmsten Fall mit den Menschen macht, musste der 59-Jährige bereits in seinem eigenen Umfeld miterleben: „Ich habe viele Freunde, die daran krepiert sind." Auch seinen Kindern habe er immer wieder gesagt: „Finger weg von Drogen – ihr seht, was das mit Papa gemacht hat!" Was für ein wertvolles Gut die eigene Gesundheit doch ist, zeigt sich derzeit an einer echten Schlager-Legende: Tony Marshalls (85) engster Freund berichtete jüngst von einem emotionalen Treffen mit dem erkrankten Musiker.