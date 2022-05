„Total ungeplant“: Zufälliger Schnappschuss von Giovanni Zarrella wird sein neues Albumcover

Von: Jonas Erbas

Schlagerstar Giovanni Zarrella hat allen Grund zum Lachen: Ein zufälliger Schnappschuss bescherte ihm prompt ein neues Albumcover (Fotomontage) © Rolf Vennenbernd/dpa & Screenshot/YouTube/Schlager für Alle

Giovanni Zarrella ist aus dem Häuschen: Für sein kommendes Album „Per Sempre“ präsentierte der Schlagerstar nun ein neues Cover. Das Foto, welches die Mitte August erscheinende Platte nun zieren wird, entstand dabei vollkommen zufällig.

Köln - Am 19. August 2022 soll Giovanni Zarrella neues Studioalbum „Per Sempre“ erscheinen, auf dem der Schlagersänger diesmal bekannte Welthits in italienischer Sprache covern wird. Bisher stand nur ein vorläufiges Cover fest – doch ein spontaner Schnappschuss, der am Set seines Videodrehs entstand, löste das Problem nun wie von selbst!

Giovanni Zarrella zeigt Cover seines neuen Schlageralbums – es ist per Zufall entstanden

Mit „Un Angelo“ gab Giovanni Zarrella vor wenigen Wochen einen ersten Einblick in „Per Sempre“, nun meldete sich der Schlagerstar mit weiteren News zu seinem kommenden Album zurück: „Pünktlich zum Vatertag hat mir mein Team ein wunderschönes Geschenk gemacht. Mein neues Albumcover ist da“, verriet der Sänger unter einem Post, welches das Cover erstmals zeigte.

Darauf rennt der Deutsch-Italiener in einem weißen Sommeranzug über eine lange Straße vor weitläufiger Szenerie. Das Bild selbst war so wohl gar nicht geplant, wie der 44-Jährige offenbarte: „Entstanden ist es als ich beim Videodreh auf den Regisseur losgerannt bin – total ungeplant. Aber ich liebe es. Es ist voller Energie und ehrlicher Freude.“

Vorfreude auf Giovanni-Zarrella-Album steigt weiter – auch bei seinen Schlagerkollegen

Die Vorfreude auf Giovanni Zarrellas Album steigt nicht nur bei den Fans dadurch weiter, auch bekannte Schlagerkollegen reagierten auf den Post des ehemaligen Bro‘Sis-Stars: „Freue mich sehr auf das neue Album und bin sehr gespannt“, schwärmte etwa DSDS-Gewinner Ramon Roselly.

So freudig geht es in der Schlagerszene allerdings nicht immer zu: Erst kürzlich machte Bernhard Brink seinem Ärger über „Deutschland sucht den Superstar“ ordentlich Luft. Verwendete Quellen: instagram.com/giovannizarrella