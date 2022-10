„Verletzlich und unsicher“: Schlagerexperte verrät, wie Michael Wendler privat tickt

In den Medien machte Michael Wendler bislang nicht gerade als sensibler Mensch von sich reden. Alexander Scholz sieht an dem Schlagerstar jedoch auch andere Seiten. (Fotomontage) © IMAGO/Eibner & IMAGO/Future Image

In den Medien machte Michael Wendler bislang nicht gerade als sensibler Mensch von sich reden. Der Songwriter Alexander Scholz sieht an dem Schlagerstar jedoch auch andere Seiten.

Seit zehn Jahren schreibt Alexander Scholz Songtexte vor allem im Bereich Schlager. Er gilt als vielversprechendes Nachwuchstalent und kann als Autor allein in diesem Jahr stolz auf Texte für Schlagergrößen wie Michelle, Patrick Lindner und Matthias Reim schauen. In einem Interview mit dem Onlinemagazin Schlagerprofis.de erklärte er nun, was er ausgerechnet an Michael Wendler so bewundert.



Welche Wirkung Wendlers Werk auf ihn hatte, erklärt er so: „Die Handschrift der Schlager, wie er sie produziert hat, hat durchaus bis heute Einfluss auf mich. Beispielsweise habe ich schon eine ‚kantigere‘ Sprache als manche meiner Kollegen. Wendler hat in seiner Glanz- und Gloriazeit allerdings wie ich finde auch abgeliefert. Er hat da echte Perlen produziert, die teilweise unbekannt sind und auch nicht als Single veröffentlicht wurden.“



Weiter erzählt er: „Es war ja so, dass Michael die Songs unter seinem Pseudonym Mic Skowy schrieb. Die hat er damals auf seine Frau angemeldet – die Gründe dafür sind hinlänglich bekannt. Genie und Wahnsinn liegen manchmal nunmal dicht beieinander. Aber ich stehe dazu, dass ich die Musik und die Texte von Michael Wendler großartig finde. Seine Songs hat er (abgesehen von einem Album) immer selber geschrieben.“

Schlagersänger Michael Wendler lebt seit 2016 in den USA. © Noah Wedel/Imago

„Genie und Wahnsinn liegen manchmal nun mal dicht beieinander“

Doch nicht nur als Songschreiber bewundert Scholz den Wendler: „Ich habe ihn menschlich immer als sehr verletzlichen und unsicheren Menschen erlebt, der einfach gemocht werden wollte.“ Er fügt hinzu: „Nicht falsch verstehen: Das soll sein Verhalten in den letzten Jahren nicht entschuldigen – ich sage nur, wie ich es damals empfunden habe.“



Michael Wendler war 2020 in die Schlagzeilen geraten, weil er sich durch verschwörungstheoretische Äußerungen ins Aus manövrierte: Der Sender RTL trennte sich von ihm als Vertragspartner, er verlor Sponsoren, seinen Manager und den Rückhalt von Veranstaltern. Zuletzt hatten der 50-Jährige und seine Ehefrau Laura Müller mit ihrem Account auf der Plattform OnlyFans medial Aufmerksamkeit erregt.