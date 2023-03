Schlagerfan öffnet Fotoalbum: „Ich war Tony Marshalls schöne Maid“

Schlagersänger Tony Marshall verstarb Anfang des Jahres. Doch sein Vermächtnis bleibt vielen Fans in guter Erinnerung.

Mitte Februar verstarb der Schlager-Star Tony Marshall im Alter von 85 Jahren, doch sein Leben bleibt vielen Fans in Erinnerung. Der Sänger lebte in Baden-Baden, wo er auch in jungen Jahren sein Staatsexamen als Opernsänger absolvierte. Außerdem begeisterte er seine Fans unter anderem mit seinen Fähigkeiten am Klavier, mit der Geige und noch weiteren vier Instrumenten. Besonders beeindruckend war, dass Tony Marshall auf acht verschiedenen Sprachen sang. Doch sein berühmtestes Lied ist „Schöne Maid“, dass er 1971 herausbrachte.

Die vielen Jahre bei Auftritten und auf der Bühne hinterließ auch Spuren in den Leben seiner Fans. So erinnert sich Hildegard Kotizke (78) laut der BILD ganz genau an das Wesen des Schlagersängers: „Er war ein sehr herzlicher Mensch und ist trotz seines großen Erfolgs immer normal geblieben.“ Außerdem zeigt die 78-jährige der BILD ein selbst erstelltes Fotoalbum von Tony Marshall, den sie mehrmals in ihrem Leben bei seinen Auftritten gesehen hat.

Tony-Marschall-Fan erinnert sich: Er nahm sie zu sich auf die Bühne

Eine besondere Begegnung fand für Hildegard Kotizke 1972 in Hessen statt. Tony Marshall, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, trat bei einem Volksfest in Münster auf und sang natürlich auch seinen Hit „Schöne Maid“. Dabei geschah es dann: „Als er ‚Schöne Maid‘ sang, nahm mich Tony plötzlich an die Hand und holte mich auf die Bühne. Er tat, als wäre ich seine ‚Schöne Maid‘. Das war sehr aufregend, denn es waren 2000 Zuschauer dort.“ Doch damit war der Abend noch nicht vorbei: „Später unterhielt er sich noch sehr nett mit uns, lud uns ein, ihn in seinem damaligen ‚Club 68‘ in Baden-Baden zu besuchen.“ Dies ließ sich die Frankfurterin nicht zweimal sagen: „Wir gingen in seine Kneipe und er erkannte uns sofort.“ Ihr Idol wird ihr immer in guter Erinnerung bleiben: „Ich werde Tony niemals vergessen.“