Schlagerfans ärgern sich über zu tiefen Ausschnitt von Beatrice Egli

Teilen

Eigentlich wollte Beatrice Egli nur das Cover ihrer neuen CD teilen. Doch dann hagelt es plötzlich von allen Seiten Kritik für die Schlagerprinzessin.

Beatrice Egli (34) ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Schlagerszene. Ihre Hits wie „Mein Herz“ hören die Fans seit Jahren rauf und runter. Umso mehr freuen sich ihre Anhänger nun auf das neue Album der Schweizerin. Dieses trägt den Titel „Balance“ und erscheint am 30. Juni. Auf Instagram hat Beatrice bereits ein Bild des Album-Covers veröffentlicht. Darauf posiert sie in einem modischen weißen Hosenanzug und strahlt wie gewohnt in die Kamera. Unter dem Blazer trägt die Blondine ein tief ausgeschnittenes Top, das ihr Dekolleté betont. Beatrices Haare sind in Wellen frisiert und sie ist hübsch geschminkt.

„Ich bin so aufgeregt, denn hier ist es: das Album-Cover zu meinem neuen Album ‚Balance‘“, schreibt sie in der Bildunterschrift. „Freue mich so riesig, es hier als allererstes ganz exklusiv mit euch zu teilen. Und jetzt kann ich es kaum erwarten zu erfahren, wie es euch gefällt! Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare.“

Kritik für Beatrice Egli: „Sieht extrem billig aus“

Die Fans kamen der Aufforderung sogleich nach und teilten Beatrice ihre Meinung zu dem Album-Cover mit. Allerdings fiel das Urteil der Netz-Community nicht besonders positiv aus. Zahlreiche User störten sich daran, dass die ehemalige DSDS-Siegerin so viel Haut zeigt. „Bist du das wirklich noch? Dir muss es gefallen und wenn das die Balance ist, dann gern. Es wirkt nicht natürlich, wofür du immer stehst. Schade, mich überzeugt das nicht. Aber auch nur wegen den Brüsten“, kommentierte ein enttäuschter Follower.

Auch andere User hinterließen negatives Feedback. „Sieht extrem billig aus“, „Gab schon schönere Album-Cover von dir“ und „Meins ist es jetzt nicht so“ ist unter anderem zu lesen. Ein Follower kritisierte: „Ich war noch nie ein großer Fan von hochgepushter Oberweite.“

Allerdings gibt es auch Fans, die sich begeistert von der neuen CD zeigen. „Je länger ich es anschaue, desto mehr gefällt es mir“, schwärmte eine Userin. „Du siehst toll aus. Mutig und selbstbewusst, auch das beinhaltet Balance. Ich freu mich riesig darauf, von jedem Neuanfang geht ein Zauber aus.“