Von „wenig verändert“ bis „zum Verlieben“: Schlagerfans diskutieren altes Foto von Ben Zucker

Ben Zucker hat eine ziemlich abgefahrene Lebensgeschichte zu erzählen. Kein Wunder, dass da manchmal einige ziemlich interessante alte Schnappschüsse auftauchen! (Fotomontage) © Instgram/Ben Zucker

Berlin – Kurz vor dem Mauerfall kam er mit seiner Familie nach Westdeutschland, dann kehrte er nach Berlin zurück und lebte in einem besetzten Haus: Ben Zucker (38) ist noch keine vierzig und kann doch schon so einige interessante Geschichten aus seinem Leben erzählen. Kein Wunder also, dass da auch so einige Schnappschüsse existieren, auf denen der beliebte Schlagersänger fast nicht wiederzuerkennen ist. Oder doch? In einem neuen Instagram-Beitrag hat der „Was für eine Geile Zeit“-Interpret ein altes Foto von sich heraus gekramt — und seine Follower diskutieren fleißig darüber.

Auf dem Bild ist Ben mit Föhnfrisur und Henriquatre-Bärtchen zu sehen, lässig hat er die Hände in seiner Jeans versenkt. Ein helles T-Shirt und ein offenes Hemd machen den entspannten Look perfekt. Im Hintergrund ist eine schwere Metalltür zu sehen. Da das Bild in schwarz-weiß gehalten ist, ist schwer zu sagen, wann es wohl entstanden ist. Und in der Bildunterschrift macht Ben auch keine genauen Angaben dazu. „Damals wie heute Türsteher... Haha, hättet ihr mich erkannt?“ schreibt er nur.

Seine Fans freuen sich über jeden neuen Schnappschuss, den Ben Zucker für sie postet

In der Kommentarspalte überhäufen seine Fans Ben Zucker mit zahllosen Herzchen-Emojis und Komplimente für sein Aussehen. Und der Konsens ist schnell klar: Der Schlagersänger hat sich im Laufe der Jahre kein bisschen verändert! „Mein lieber Ben, du hast dich nur ein wenig verändert. Aber erkannt hätte ich dich trotzdem. Du bist und bleibst der beste und sympathischste Mensch“, schreibt ein Follower unter das Foto. Ein anderer Fan findet: „Einfach zu verlieben!“

Mit dem Foto aus alten Zeiten hat Ben Zucker also absolut ins Schwarze getroffen — das ist der Content, den seine Anhängerschaft sehen will. Mit seiner offenen und herzlichen Art, die nie aufgesetzt wirkt, kommt der Vollblutmusiker bei der Netzgemeinde also wie immer bestens an.