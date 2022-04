Schlagerfans dürfen hoffen: Gibt es ein Comeback des Musikantenstadls mit Andy Borg?

Teilen

Feiert das „Musikantenstadl“ mit Andy Borg eine Rückkehr? © Bodo Schackow/dpa

Bald wird eine Jubiläums-CD mit dem Titel „Musikantenstadl – das Beste“ herausgebracht. Können Fans sich auf ein Comeback der Show freuen?

„Wir feiern 40 Jahre Musikantenstadl“, prangt in Leuchtfarben auf der neuen Telamonte-CD mit dem Titel „Musikantenstadl – das Beste“. Die Ausstrahlung der ersten Folge „Musikantenstadl“ war am 5. März 1981 und ist somit sogar schon 41 Jahre her – daher kommt die CD mit einer kleinen Verspätung. Doch das mindert die Freude der Fans auf die CD nicht.

Gibt es ein Comeback?

Auf der Jubiläums-CD sind die Logos der Sender zu sehen, bei denen das Best-of-Musikantenstadl ausgestrahlt wird. Das sind Das Erste, der ORF und auch der SRG. Außerdem ist das Original-Logo der Show von Andy Borg auf dem Cover abgedruckt. Die Veröffentlichung der CD macht den Fans Hoffnung auf eine Rückkehr des Formats mit Andy Borg.

Die Interpreten sind schon bekannt

Und auch eine weitere Besonderheit fällt sofort auf: Die Gästeliste kann sich definitiv sehen lassen. So sind unter anderem die Kastelruther Spatzen Teil der Jubiläums-Show. Zudem wird auch Gaby Albrecht mit von der Partie sein. Und natürlich darf Marc Pichler bei dem 40-jährigen Jubiläum auch nicht fehlen. Auch das Alpentrio Tirol ist mit dabei. Und auch Heini, Monika Martin und Rudi Giovanni sind mit auf der Doppel-CD. Diese wird am 6. Mai veröffentlicht.