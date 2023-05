Schlagerfans dürfen Vorschläge für Tour von Howard Carpendale machen

Howard Carpendale macht seinen Fans ein ganz besonderes Geschenk. In der diesjährigen Open-Air-Saison dürfen sie bei der Songauswahl für „Howies“ Konzerte mitreden.

Gerade ist Schlagerliebling Howard Carpendale (77) in die heiße Planungsphase seiner diesjährigen Open-Air-Tour eingestiegen. Schon Ende Juni wird es in Dresden losgehen. Ab diesem Zeitpunkt wird der Sänger dann den ganzen Sommer lang in Deutschland unterwegs sein. Die Tickets erfreuen sich großer Nachfrage, und einzelne Termine sind sogar schon ausverkauft.

Für die Tour „Howard Carpendale Live mit Band Open Air 2023“ hat sich der Sänger nun etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Er räumt seinen Fans Mitsprache bei der Songauswahl ein! Auf seinem Instagram-Kanal schreibt er: „Ich hätte gern eure Hilfe. Ich bin dabei, das Programm für unsere Open Air Shows zusammenzustellen, und es wird sehr temporeich und schön.“

„Aber bitte nicht die bekanntesten Nummern“

Mit über 700 eigenen Songs zur Auswahl wisse er aber, dass er den einen oder andere sicher vergesse. Gerade unbekanntere Nummern stehen ja oft im Schatten der großen Hits. Deshalb lautet sein Aufruf: „Schreibt mir bitte, welcher Song das sein könnte.“ Auf Instagram können die Follower dafür die Kommentarfunktion nutzen.

Dabei ist es dem Sänger wichtig, dass „nicht die bekanntesten Nummern“ genannt werden. Diese würden auf jeden Fall sowieso gespielt. „Ich freue mich auf eure Vorschläge“, beendet er seinen Aufruf. Und von den Fan-Vorschlägen gibt es mittlerweile schon richtig viele. Eine Userin war so begeistert, dass sie sich gleich eine ganze Liste mit über 40 Songs gewünscht hat.