Schlagerfans feiern „oben ohne“-Foto von Vanessa Mai

Während die Fans von Vanessa Mai das neue und letzte Wolkenfrei-Album herbeisehnen, verkürzt ihnen die Sängerin das lange Warten mit frechen Schnappschüssen.

Im November letzten Jahres hat Vanessa Mai (30) angekündigt, dass sie sich ein allerletztes Mal mit ihrer einstigen Band „Wolkenfrei“ für ein Album zusammentun wird. Seither dürften wohl viele Fans die Tage zählen, bis „Hot Tropicana“ dann am 31. März endlich erscheint. Heiß ist aber auch manch ein Foto, mit dem die Sängerin ihren Followern auf Instagram die Wartezeit versüßt. Im Rahmen einer Kampagne für das neue Samsung Galaxy hat die „Metamorphose“-Künstlerin eine Fotoreihe mit dem Hashtag „Nachtshooting“ gepostet.

Für einige dieser Fotos hat die brünette Beauty ein paar Hüllen fallenlassen. Wie alles auf der Social-Media-Plattform ist der Inhalt natürlich jugendfrei. Durch verschränkte Arme oder die herabfallenden Haare bleiben die Brüste der Sängerin stets verdeckt. Das „etwas Mehr“ an nackter Haut ist trotzdem nicht jedermanns Fall. So meint ein Nutzer: „Überzeuge doch nur durch Musik, nicht mit solchen Fotos“, während ein anonymer User wettert: „Sorry, die sollte sich mal entscheiden, was sie machen will. Erotik-Modell oder Sängerin.“

„Man sieht gar nichts“: Schlagerstar Vanessa Mai begeistert Fans bei Instagram

Viele Fans sehen es jedoch entspannt. „Warum die Aufregung. Schöne Frau und man sieht gar nichts“, meint eine Nutzerin – und dem scheinen die Vanessa-Mai-Fans überwiegend zuzustimmen. Die meisten reagieren mit Komplimenten und freuen sich über die gelungenen Fotos. „Schöne Bilder, und eine noch viel schönere Frau“, meint eine Followerin, während andere einfach nur mit Herzchenaugen- oder Flammen-Emojis kommentieren. Auch die Schauspielerin Valentina Pahde (28) ist begeistert und schreibt ein begeistertes „Woooow“ in die Kommentarspalte.