Wegen Corona-Fälle in der Crew: Schlagerfest.XXL mit Florian Silbereisen ersatzlos abgesagt

Ersatzlos abgesagt: Das „Schlagerfest XXL“ mit Florian Silbereisen musste wegen Corona-Fällen in der Crew abgesagt werden. Für die Veranstaltung in Krefeld ist kein Ersatztermin geplant. © IMAGO / STAR-MEDIA

Krefeld – Es sind keine guten Nachrichten für alle Florian Silbereisen (40) Fans – das geplante „Schlagerfest XXL“-Event in Krefeld mit dem Schlagerstar ist ersatzlos abgesagt worden! Aufgrund von Corona-Fällen in der Crew der Veranstaltung muss die Show in der Yayla-Arena leider ausfallen, teilt der Konzertveranstalter Semmel-Concerts mit.



Für das Konzert, das eigentlich am Dienstag (24. Mai) um 19:30 Uhr in Krefeld stattfinden sollte, wird wegen des engen Terminplans auch keinen Ersatztermin geben. Die für das abgesagte Event gekauften Tickets können die Fans an der Vorverkaufsstelle, an der sie die Karten gekauft haben, zurückgeben. Ein sicherer Ablauf des „Schlagerfest XXL“-Konzerts, das von Florian Silbereisen präsentiert werden sollte, könne aufgrund der Corona-Infektionen in der Auf- und Abbaucrew nicht möglich sein.

Derzeit befindet sich Florian Silbereisen auf der Schlagerfest.XXL-Tour – und offenbart, wie er sich vor einer Show auf das Konzert vorbereitet (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Florian Silbereisen

„Schlagerfest XXL“ wegen Corona-Fällen ohne Ersatz abgesagt

Das geplante Event in Braunschweig soll nach aktuellem Stand jedoch abgehalten werden. Der SEMMEL-Veranstalter soll derzeit dabei sein, Ersatzpersonal für die Show zu suchen und einzuarbeiten, damit die Fans die Veranstaltung in Braunschweig genießen können. Wir wünschen allen Crew-Mitgliedern, die positiv auf Corona getestet wurden, eine gute Besserung und schnelle Genesung!