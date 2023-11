Nach Michelle: Melissa Naschenweng prangert Missstände im Schlagergeschäft an

Von: Lisa Klugmayer

Schunkeln, feiern, gute Laune: Dafür steht der deutsche Schlager. Melissa Naschenweng verrät jetzt aber, dass es hinter den Kulissen ganz anders zugeht.

Villach/Österreich – Melissa Naschenweng gehört längst zu den ganz großen Schlager-Stars – auch über die Grenzen Österreichs hinaus. Der Weg dorthin war alles andere als leicht, wie sie nun zugibt. Denn hinter der Fassade der heilen Welt geht es im Schlagergeschäft oft schmutzig zu.

Nachdem Michelle vor wenigen Wochen mit der Schlagerbranche abgerechnet hat, kritisiert auch Melissa Naschenweng, wie es hinter den Kulissen zugeht. „Ich erlebe viel Missgunst. Ich finde es total schade, dass das Schlagergeschäft so ein Haifischbecken ist“, so die Schlagersängerin im Interview mit der Schweizer Zeitung „Blick“ – eine interessante Wortwahl, denn: Michelle hat in ihrer Abrechnung ebenfalls jenen Begriff („Haifischbecken“) verwendet.

Zwar habe man Melissa Naschenweng oft von derartigen Zuständen erzählt, glauben wollte sie dies aber lange nicht. „Es ist überhaupt kein Kindergeburtstag. Was hinter den Kulissen abgeht, ist filmreif“, musste sie schließlich selbst feststellen.

Besonders als Frau habe man es in der Schlagerbranche auch heute immer noch schwer, wie Melissa Naschenweng weiter verrät: „Vor allem wir Frauen sollten einander unterstützen und uns auch mal Komplimente machen. Vieles ist total auf den Erfolg bezogen“. Doch auch, wenn Melissa Naschenweng hier von der dunkeln Seite der Schlagerbranche berichtet, gibt es die berühmte heile Welt immer noch.

Melissa Naschenweng: Die österreichische Helene Fischer? Ausverkaufte Hallen, Musikpreise und in den Charts immer ganz weit vorne: In Österreich ist Melissa Naschenweng ein Megastar. Daher wird sie auch immer wieder mit Schlagerkönigin Helene Fischer verglichen. Im IPPEN.MEDIA-Interview verriet die Sängerin vor Kurzem, dass das Fluch und Segen zugleich sei.

Melissa Naschenweng: Es gibt noch ein paar Schlager-Stars, die einem den Erfolg gönnen

Obwohl der Erfolgsneid unter Schlagerstars offenbar groß zu sein scheint, gibt es immer noch Menschen, „die einem auch etwas gönnen“ und das sei „so schön“, so Melissa Naschenweng. Einer dieser Menschen ist Roland Kaiser. Mit der Schlagerlegende stand sie vor kurzem im Studio und hat ein Weihnachtslied mit ihm aufgenommen. Und auch mit Maite Kelly ist Melissa Naschenweng mittlerweile gut befreundet. „Sie meinte zu mir, dass ihr das, was ich mit meiner Ziehharmonika mache, so gut gefällt und ich eine Powerfrau sei“, so Melissa Naschenweng freudestrahlend.

Apropos Melissa Naschenweng: Über Nacht wurde ihr Tourbus komplett leer geräumt. Die Diebe stahlen zahlreiche wertvolle Instrumente. Verwendete Quellen: schlager.de, BLICK