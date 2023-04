Schlagerlegende Freddy Quinn heiratet mit 91 Jahren

Mit 91 Jahren will Schlagerstar Freddy Quinn nun seiner langjährigen Lebenspartnerin Rosi das Ja-Wort geben. Darauf freuen sich die zwei wie „Frisch-Verliebte“.

Hamburg – Freddy Quinn möchte mit 91 Jahren in den Hafen der Ehe einlaufen. Der Entertainer und Lebemann verkündet zusammen mit seiner Lebenspartnerin Rosi (64) gegenüber der Bild: „Ja, wir werden heiraten“. Seit mehr als 30 Jahren sind Freddy und seine Rosi enge Freunde – seit etwa 10 Jahren ein Liebespaar. Nun soll die Liebe der zwei mit einem Ehegelübde besiegelt werden. „Wir haben schon so viele Jahre darüber gesprochen“, erzählt Rosi im Gespräch mit Bild.

So habe es auch keinen romantischen Antrag gegeben. Stattdessen entschied der Schauspieler und Schlagerstar viel mehr, dass das Reden ein Ende und Taten folgen sollen. „Vor einigen Wochen hat er plötzlich gesagt: Wir machen das jetzt! Lass uns heiraten!“, erinnert sich seine Verlobte an den „Antrag“. Danach sei alles ganz schnell gegangen und die Planung ist bereits voll im Gange. „Es muss so viel Papierkram erledigt werden“, so Rosi weiter.

„Wir freuen uns wie zwei Frisch-Verliebte“: Freddy Quinn und seine Rosi können die Hochzeit kaum erwarten

Für Freddy Quinn ist es mit 91 Jahren die erste Ehe. Der Schlagersänger soll zwar seine langjährige Lebenspartnerin Lilli Blessmann (†2008) in Las Vegas geheiratet haben, allerdings sei die Ehe Medienberichten zufolge nie rechtsgültig gewesen. Mit seiner Rosi will der „Junge, komm bald wieder“-Interpret es nun aber richtig machen. Traditionell im kleinen Kreis im Standesamt und in der Kirche – sie im eierschalenfarbenen Kleid und er im neuen dunklen Anzug.

Zum Heiraten ist man nie zu alt: Der 91-jährige Schlagersänger Freddy Quinn und seine Freundin Rosi geben sich schon bald das Ja-Wort. © IMAGO/POP-EYE

„Rosi ist ein wundervoller Mensch mit einem unglaublich großen Herz. Wir halten uns schon so lang die Treue“, schwärmt der 91-Jährige im Gespräch und stellt klar: „Uns geht es hervorragend“. Quinn zog sich schon vor einiger Zeit aus dem Rampenlicht zurück, beendete seine Karriere und genoss die Zeit in trauter Zweisamkeit mit seiner Herzdame.

Die Schlagzeilen ruhten allerdings nicht, wie Freddy feststellen musste. „Zuletzt habe ich so einen Quatsch über mich gelesen: Ich sei im Krankenhaus, hätte einen Herz-Kollaps oder sei blind“, schildert der Hamburger und stellt mit dieser freudigen Botschaft klar: „Das Gegenteil ist der Fall: Uns geht es hervorragend und wir freuen uns auf die Hochzeit wie zwei Frisch-Verliebte!“.