Schlagerlegende Mandy von den Bambis ist gestorben

Im Alter von 88 Jahren ist der Schlagerstar Georg Oswald in der Nacht zu Dienstag in Wien verstorben. Er war das noch letzte lebende Mitglied der Gruppe Die Bambis.

Eine traurige Nachricht für Schlagerfans: In der Nacht von Montag auf Dienstag (28. März) ist Georg Oswald in Wien verstorben. Das berichteten heute mehrere österreichische Medien wie die Tageszeitungen „Kronen Zeitung“ und „Kurier“. Der aus Bayern stammende Sänger war 1935 in Rosenheim geboren worden. Er wurde 88 Jahre alt.

Als einstiges Mitglied der Band Die Bambis war Georg Oswald besser unter dem Spitznamen „Mandy“ bekannt. Neben ihm gehörten die österreichischen Musiker Hannes Schlader und Peter Holzer sowie der ebenfalls aus Bayern stammende Conny Fuchsberger zu der beliebten Schlagerformation. Oswald war das letzte lebende Mitglied der Band.

Mehrere Chart-Erfolge in Deutschland und Österreich

Die Gruppe war vor allem in den 1960er-Jahren aktiv und konnte sich in dieser Zeit mehrmals weit vorn in den deutschen und österreichischen Charts platzieren. Zu den größten Erfolgen der Bambis gehörten die Lieder „Es war nur eine Liebelei“, „Nur ein Bild von dir“ und „Melancholie“. Letzter wurde sogar international zum Hit, da es in mehrere Sprachen übertragen wurde.

Obwohl sich die Gruppe bereits Ende der 1960er wieder auflöste, blieben die Mitglieder doch musikalisch aktiv. 1983 kam ein Best-of-Album der Gruppe heraus, das ihr nochmals einen ersten Platz in den Charts bescherte. Georg Oswald hatte sich sogar erst letztes Jahr gänzlich aus dem Show-Business zurückgezogen.