Trennung bei den Schlagerpiloten: Frank Cordes verlässt die Band

Aus persönlichen Gründen steigt Frank Cordes mit sofortiger Wirkung aus den Schlagerpiloten aus. Wie geht es nun mit der Erfolgsband weiter? © HPRoos via www.imago-images.de

Traurige Nachrichten für alle Fans der Schlagerpiloten: Bandmitglied Frank Cordes (55) wird die Gruppe mit sofortiger Wirkung verlassen. Fortan bestehen die Schlagerpiloten also als Duo weiter. Doch was steckt hinter dem überraschenden Exit des Sängers und Produzenten? In einem Facebook-Statement werden „persönliche Gründe“ genannt. „Diese Entscheidung fällt im gegenseitigen Einvernehmen. Stefan Peters und Kevin Marx wünschen Frank Cordes für seine Zukunft alles Gute“, heißt es in der Mitteilung des Managements.

Böses Blut scheint also weder zwischen den Ex-Bandmitgliedern noch innerhalb des restlichen Teams zu herrschen. Auch wenn die Fans die Schlagerpiloten sicher weiter gerne in ihrer ursprünglichen Formation erleben würden, gibt es gute Nachrichten: Stefan Peters (52) und Kevin Marx (50) lassen das Projekt weiterleben. „Die Schlagerpiloten schreiben neue Songs und planen weitere Alben“, wird angekündigt.

Schlagerpiloten: Gibt es einen Nachrücker für Frank Cordes?

Eine Nachbesetzung sei derzeit nicht geplant. Wie Schlager.de auf Nachfrage erfahren hat, könnte es aber gut möglich sein, dass die Schlagerpiloten in Zukunft wieder als Trio oder sogar als Quartett bestehen – dann aber natürlich ohne Frank Cordes. Derzeit werde diese Option als „eventuelle Überraschung gehandelt“. In jedem Fall dürfen sich die Fans darauf freuen, auch in Zukunft weiter viel von der Band zu hören. Ob als Duo, Trio oder Quartett: Gas geben werden die Schlagerpiloten sicher in jeder Formation. Spannend bleibt es allemal!

Seit 2019 hat die Gruppe stolze vier Alben veröffentlicht, die sich alle zu großen Erfolgen entwickelten. Zweimal landeten die Schlagerpiloten auf Platz 2 der deutschen Albumcharts, zwei weitere Male auf Platz 3. 2021 wurde die Band als „Erfolgreichste Schlager-Crew Europas“ mit einem smago!-Award ausgezeichnet.

Alle drei Bandmitglieder hatten sich bereits davor einen Namen in der Musik-Industrie gemacht, ob als Produzent (Peters), Komponist (Cordes) oder Tänzer (Marx). Außerdem arbeiteten die Musiker davor als Solo-Sänger. Ins Leben gerufen wurde das Schlagerprojekt 2017 von Stefan Peters, der im Laufe seiner Karriere bereits zahlreiche Hits produziert hat.