Helene Fischer klettert in Schlagercharts nach oben, Fantasy stürzen vom Thron

Teilen

Trotz Babypause auf Platz Eins? Helene Fischer mit „Rausch“ wieder ganz oben in den Schlagercharts. (Fotomontage) © IMAGO / Christian Schroedter & IMAGO / POP-EYE

Helene Fischer will die Schlagercharts zurückerobern! Während sie auf die Spitze klettert, bricht bei Fantasy die Erfolgssträhne ab.

München - Helene Fischer (37) bleibt die unangefochtene Königin des Schlagers. Auch wenn sie sich gerade wohl eher auf ihr Familienleben konzentriert, klettert ihr aktuelles Album „Rausch“ langsam aber sicher an die Spitze der Schlagercharts. Während die „Atemlos“-Interpretin zuletzt nur Platz vier der Hitparade erreichte, ist sie diese Woche bereits auf dem Treppchen vertreten. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis Helene die Pole-Position wieder für sich alleine hat. Einige andere Kandidaten haben derweil eine enttäuschendere Woche in den Charts hinter sich.

Art Garfunkel Jr. (31) konnte mit seinem Cover-Album „Wie Du: Hommage an meinen Vater“ von Platz sechs auf Platz eins springen. Auf der Platte singt er Hits von Simon & Garfunkel in deutscher Sprache, beim Publikum kommt es offenbar gut an. Die Silbermedaille errang Bianca (73), die mit ihrer LP „Wege des Glaubens“ zuvor auf Platz fünf stand. Auch Nino de Angelo (58) verbesserte seine Position in den Charts: Er kletterte mit seinem Album „Gesegnet und Verflucht“ von Sieben auf Vier.

Frühling bei uns . Sänger Nino de Angelo während der MDR Fernsehshow Frühling bei uns am 08.05.2021 in Leipzig. © STAR-MEDIA via www.imago-images.de

Fantasy befinden sich in den Charts so langsam auf dem absteigenden Ast

Für Martin Hein (51) und Freddy März (50) von „Fantasy“ sah die letzte Chart-Woche leider nicht so gut aus. Nachdem das Duo mit ihrem Album „Lieder unseres Lebens“, auf dem sie bedeutende Hits mit anderen Künstlern interpretieren, zunächst mühelos den ersten Platz erreicht hatte, finden sich die beiden Musiker jetzt etwas tiefer auf Nummer fünf wieder.

Auch Matthias Reim (64) kann seinem Album „Matthias“ beim Sinken in den Charts zuschauen. Lag er vorher noch knapp bei Bronze, steht er nun bereits hinter „Fantasy“ auf Platz sechs. Ob die Chartplatzierung für den „Verdammt, ich lieb‛ dich“-Interpreten überhaupt eine Bedeutung hat? Immerhin erwartet Reims Ehefrau Christin Stark (32) derzeit das erste gemeinsame Kind des Paares.