Helene Fischer verrät Schlagerfans, dass sie noch immer von Las Vegas träumt

Von: Lisa Klugmayer

Musikalisch hat Helene Fischer hierzulande schon so ziemlich alles erreicht. Will sie sich nun also neuen Herausforderungen stellen? Wie die Schlagerqueen verrät, träumt sie schon lange von einer eigenen Las-Vegas-Show.

Köln - Nach fünf Jahren geht Helene Fischer nun endlich wieder auf Deutschland-Tour. Die Vorbereitungen für die Rekordshow - 70 Konzerte in 4 Monaten - laufen bereits seit Monaten. Jetzt verrät Helene Fischer, dass sie durchaus vorstellen kann, den deutschsprachigen Raum zu verlassen und in Las Vegas aufzutreten.

„Sehenswert“: Schlagerstar Helene Fischer verrät ihre Las-Vegas-Pläne

Ausverkaufte Rekord-Konzerte, Musikpreise oder Platin-Schallplatten: Helene Fischer ist die unangefochtene Schlagerqueen Deutschlands. Mit ihren 38 Jahren hat sie schon alles erreicht, was man in Deutschland als Künstler erreichen kann. Sucht sich Helene Fischer also jetzt neue Herausforderungen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten?

Musikalisch hat Helene Fischer hierzulande schon alles erreicht. Wie die Schlagerqueen verrät, träumt sie nun von einer Las-Vegas-Show. (Fotomontage) © IMAGO/Panama Pictures & IMAGO/Chris Emil Janßen

Im Bild-Interview verrät der Schlagerstar, dass eine eigene Show in Las Vegas ein großer Traum von ihr ist. „Das kleine Mädchen in mir träumt immer noch davon, eine Show wie unsere in Las Vegas zu präsentieren, denn sie wäre auch dort durchaus sehenswert“, so Helene Fischer, eine der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten.

Robbie Williams, Celine Dion & Co.: Diese Musiker bekamen in Las Vegas eine eigene Show Eine eigene Show in Las Vegas gleicht einem musikalischen Ritterschlag. Während Helene Fischer noch davon träumt, haben sich einige ihrer Musik-Kollegen diesen Traum schon erfüllt. So zum Beispiel Robbie Williams, Elton John, Celine Dion, Britney Spears, Mariah Carey oder Jennifer Lopez.

Erobert Helene Fischer bald Las Vegas? Bis jetzt nur „ein wunderschöner Traum“

Doch ihre Fans müssen sich so schnell noch keine Sorgen machen, dass Helene Fischer Deutschland den Rücken kehrt. Denn bis dato ist die Las-Vegas-Show reines Wunschdenken. „Es ist ein wunderschöner Traum, aber nichts, was ich in naher Zukunft verfolgen möchte. Vielleicht sollte es auch einfach nur ein Traum bleiben“ so Helene Fischer abschließend.

Jetzt arbeitet die Schlagersängerin nämlich erstmal an ihrer großen Deutschland-Tour nächstes Jahr. Damit sie das hohe Pensum auch durchhält, fängt Helene Fischer jetzt schon an, an ihrer körperlichen Fitness zu arbeiten. Dass das nach dreijähriger Pause und einer Schwangerschaft nicht leicht wird, ist ihr bewusst. Verwendete Quellen: bild.de